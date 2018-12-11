Kayseri polis uyuşturucuya geçit vermiyor: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, M.B. (30) yakalandı. Yapılan aramada, 1 fişek halinde metemfetamin, 1 fişek halinde esrar maddesi, 1 fişek halinde sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait iki adet şarjör, 1 adet uyuşturucu paketlemesinde kullanılan rulo alüminyum folyo, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ele geçirildi.

Diğer operasyonda ise, Narkotik şube Müdürlüğü ekipleri ve Kocasinan suç araştırma ekipleriyle birlikte yapılan ortak çalışmalarda 3 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerden 2 parça halinde metemfetamin maddesi ve 4 parça halinde 14 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. 2 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapılarak salıverildi.

Her 2 operasyonda gözaltına alınan M.B. ve T.A., emniyete götürüldü.