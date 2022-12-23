Kayseri polisi 1 haftada 54 hırsızlık olayını aydınlattı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 54 hırsızlık olayını aydınlatırken, 150 bin TL değerinde hırsızlık malzemesi de ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suça ve suçluya geçit vermemek için 16-22 Aralık tarihlerinde kentin farklı noktalarında uygulamalar yaptı. Uygulamalarda 54 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 150 bin TL değerinde hırsızlık malzemesi ele geçirildi. Yaşanan bu hırsızlık olayları ile ilgili gözaltına alınan 58 şüpheli de işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Uygulamalarda ayrıca, 38'i "hırsızlık" olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 135 kişi de yakalandı.

Uyuşturucuyla mücadeleyi de aralıksız sürdüren ekipler, yaptıkları uygulamalarda 60 gram uyuşturucu madde de ele geçirdi.