İhlas Haber Ajansı

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Kayseri polisi 5 günde 37 hırsızlık olayı aydınlattı, 62 şüpheliyi yakaladı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından hırsızlıkla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 62 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 37 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından hırsızlıkla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 62 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 37 hırsızlık olayı aydınlatıldı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte hırsızlık olaylarının önüne geçmek adına çalışma yaptı. 23-27 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 29 bin 872 kişi sorgulanırken, 5 adet çalıntı otomobil ve 2 adet çalıntı motosiklet ile yaklaşık 80 bin TL değerinde hırsızlık malzemesi ele geçirildi.


Öte yandan ekipler, 37 hırsızlık olayını aydınlatırken, 62 hırsızlık şüphelisini yakaladı. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

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