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Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor: 35 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Kılıçaslan, Selçuklu, Yıldırım Beyazıt, Yenişehir, Selimiye, Argıncık, Yeşil mahalle, Kayabaşı, Anafartalar Mahalleleri ve farklı adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçundan 11 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası olan F.H., hakkında 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçundan 11 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası olan C.H., hakkında 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçundan 11 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası olan M.H. ile birlikte toplam 35 kişi yakalandı.


Yakalanan şahıslardan 22'si işlemlerin ardından serbest bırakılırken 13'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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