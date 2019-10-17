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Kayseri polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 2 gözaltı

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmada M.Ş. ve Ş.S. gözaltına alındı. Şahısların üst, ev ve araç aramasında, 1 adet kilitli poşet içerisinde 22 gram metamfetamin, 7 adet fişek halinde ve poşet içerisinde 16 gram eroin, 1 adet diazem hap ve 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.


Yakalanan 2 kişiye 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

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