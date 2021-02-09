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Kayseri polisinden 21 adrese eş zamanlı operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 21 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında çeşitli suçlardan yakalama kaydı bulunan 12 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre haklarında çeşitli suçlarından mahkemece yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 21 adreste 31 ekip ve 83 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 'Kilitlemek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya hakkında hırsızlık', 'Kullanım Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Konut Dokunulmazlığını ihlal Etme', 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz', 'Yaralama', 'Silahla Tehdit' gibi çeşitli asayiş suçlarından aranan toplam 12 kişi yakalandı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

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