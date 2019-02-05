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Kayseri polisinden 7 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri’de, polis ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 7 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de, polis ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 7 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan planlı projeli çalışmalar kapsamında, Kocasinan ve Talas ilçelerinde eş zamanlı olarak 7 adreste arama yapıldı. Yapılan aramada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı delillendirilen T.A. (38) ve B.K. (31) yakalandı. Ayrıca, O.K. (36) ve A.S. (40) ise yakalanamamış ve yakalama çalışmaları devam etmektedir.


Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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