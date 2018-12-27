Kayseri polisinden büyük kaçak içki operasyonu

Kayseri merkezli İstanbul, Kocaeli, Nevşehir ve Niğde'de yılbaşı kutlamaları öncesinde yapılan kaçak içki operasyonunda piyasa değeri 1 milyon TL'yi bulan 3 bin 500 adet kaçak içki ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 kişinin kaçak içki satışından elde ettikleri gelirle lüks hayat yaşadıkları ortaya çıktı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ve Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yılbaşı öncesi operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda kaçak alkollü içki ticareti yaparak çeşitli illerden getirilen gümrük kaçağı ve merdiven altı diye tabir edilen insan sağlığına son derece zararlı olan kaçak alkolleri piyasaya sürmeye çalışan H.G., D.G., İ.S., A.K., B.M., E.C.T., C.C. ve M.O.'nun elden ve sosyal medya üzerinden yüklü miktarda alkol sattıkları belirlendi.

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda yasa dışı alkol satışı yaparak yüklü miktarda kayıt dışı gelir elde ettikleri, lüks yaşam içinde oldukları, son model araçlara ve çok sayıda gayrimenkule sahip oldukları belirlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık iki ay önce başlattıkları çalışmalar neticesinde iki gün önce Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi.

Daha önce tespit edilen Kayseri merkezli, İstanbul, Kocaeli, Nevşehir ve Niğde illerindeki adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Şahısların evlerinde ve araçlarında ve merdiven altı kaçak alkollerin üretildiği imalathanelerde yapılan aramalarda 3 bin 500 şişeye yakın çeşitli markalara da ve ebatlarda orjinallerine benzetilmiş kaçak alkol ve alkol şişelerine yapıştırılmak için hazırlanan bandroller ele geçirildi.

Aralarında ambulans şoförünün de bulunduğu 8 şahıs düzenlenen operasyonlar çerçevesinde yakalanarak gözaltına alındı ve haklarındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.