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Kayseri polisinden büyük operasyon: 23 gözaltı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda hırsızlık olaylarına karışan 6, hırsızlık ve başka suçlardan mahkemece aranan 17 kişi toplamda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda hırsızlık olaylarına karışan 6, hırsızlık ve başka suçlardan mahkemece aranan 17 kişi toplamda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından diğer birimlerin ekiplerinin de katılımıyla sabah saatlerinde 36 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, hırsızlık ve başka suçlardan aranan 17 kişi kıskıvrak yakalandı. Ayrıca, kentte farklı tarihlere meydana gelen çelik kapı kilitlerini kırmak suretiyle 3 ikametten 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 6 kişi de yakalandı. Operasyonda, 1 adet de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan 23 kişinin işlemleri devam ediyor.

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