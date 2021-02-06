Kayseri polisinden “Erciyes Huzur Güven Uygulaması”

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından kentte 31 noktada 'Erciyes Huzur Güven Uygulaması' yapıldı. Uygulamada bin 381 şahıs sorgulanırken 555 araç kontrol edildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenebilmesi, şüphelilerinin yakalanabilmesi amacıyla metruk binalar, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerine 393 personelin katılımıyla 31 bölgede Erciyes Huzur Güven Uygulaması yapıldı. Uygulamada; bin 381 şahıs sorgulanırken 26 aranan şahıs, 5 yoklama kaçağı şahıs ile 1 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı. Ayrıca 10 bin TL değerinde çalıntı olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

Öte yandan uygulamada; 75 metruk bina kontrol edildi, 555 aracın sorgusu yapıldı. 35 araca trafik yönünden 35 bin 895 TL para cezası uygulanırken 5 araç da trafikten men edildi. Ayrıca aranma kaydı bulunan bir şahsın üzerinde de polis ekiplerince bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi elde edildi.