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Kayseri polisinden iki farklı 'hırsızlık' operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 farklı operasyonda iş yerlerinden ve ikametlerden hırsızlık yapan 8 kişi yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 farklı operasyonda iş yerlerinden ve ikametlerden hırsızlık yapan 8 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Melikgazi ilçesinde meydana gelen 7 farklı iş yerinden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden Ü.K.'nın Şanlıurfa ilamat masasınca tutuklu veya hükümlünün kaçması suçundan arandığı ve 5 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.


Ayrıca, kent merkezinde son 2 ayda meydana gelen 8 ayrı ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyon ile şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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