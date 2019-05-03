Kayseri polisinden kalpazanlara büyük darbe

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kayseri ve İzmir'de yaptığı eş zamanlı operasyonda, piyasaya sahte para süren şebeke 60 bin 500 TL sahte para ile yakalandı. Şebeke üyelerinden birinin sahte hoca olduğu, muska yazdığı ve kendine gelen vatandaşlarla dalga geçtiği belirlendi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kayseri'de sahte para konusunda vatandaşların artan mağduriyet ve şikayetleri üzerine çalışma başlatıldı. Şüphelilere yönelik yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, İzmir'den getirilerek Kayseri'de piyasaya sürülmeye çalışılan 19 adet 200 TL, 567 adet 100 TL olmak üzere 60 bin 500 TL sahte para, ruhsatsız tabanca ve 14 adet mermi ele geçirildi. Yapılan 6 ayrı operasyonda gözaltına alınan A.Ç. ve Ö.D. isimli şahıslar tutuklanırken, bu sabah erken saatlerde Kayseri ve İzmir'de yapılan operasyonda S.T., M.G., F.H. ve E.Y. isimli şahıslar da yakalandı. E.G. isimli şüphelinin ise yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Zanlılardan S.T.'nin İzmir'den sahte paraları getirdiği, paraların dağıtımını yapan M.D.'nin ise manevi açıdan sıkıntıya düşmüş ve çare arayan vatandaşların sıkıntılı durumlarından faydalanarak dolandırmak amaçlı muskacılık, sahte hocalık yaparak sosyal medyada medyum M.D. isimli hesap açtığı, kendine ulaşan, eşiyle tartışma yaşayan, nişanlısından ayrılan, işe girmek isteyen, çocuğu olmayan kişilere yüklü miktarda para karşılığında muska yazdığı belirlendi. Zanlı M.D.'nin kendine yardım için gelen kişilerin dini duygularını istismar ederek dalga geçmesi de polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takiplere takıldı.