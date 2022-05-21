Kayseri polisinden suçları önlemeye yönelik uygulama

Edinilen bilgiye göre asayiş suçlarının engellenmesine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ile Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Uygulamalar, devriyeler ve kent giriş-çıkışlarında bulunan uygulama noktalarında yapılan çalışmalarda; 3 bin 405 şahıs sorgulandı, 992 araç, 7 seyyar satıcı kontrol edildi. Çalışmalarda; 15 aranan şahıs, 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Ekiplerce 15,67 gram narkotik madde ele geçirilirken konu ile ilgili 4 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 2 tabanca, 18 fişek elde edilirken konu ile ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Döte yandan ekiplerce 1 adet çalıntı motosiklet ile 1 adet çalıntı bisiklet de ele geçirilirken konu ile ilgili 1 şüpheli yakalandı. 2 otoya da 1.315TL para cezası uygulandı.