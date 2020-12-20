Kayseri polisinden uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda M.A., E.S., İ.G. ve Z.D. isimli şahısların ev ve üst aramalarında 16 fişek halinde 100 gr metamfetamin maddesi, 4 adet lirica hap, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 22 adet tabanca mermisi ve suçtan elde edilen gelir olarak 12.150 TL ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallere el konulurken, yakalanan 4 şahıs gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.