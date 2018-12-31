Kayseri POMEM'de mezuniyet sevinci

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden (POMEM) mezun olan 308 polis için mezuniyet töreni düzenlendi. Kayseri POMEM Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Metin Tanrıver, “Allah dünyayı Türksüz, Türkleri vatansız bırakmasın” dedi.

Kayseri POMEM'de 22. Döneminde 308 öğrenci, polis olarak mezun oldu. Öğrenciler için Kayseri POMEM Spor Salonu'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, Kayseri POMEM Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Metin Tanrıver, Polis Başmüfettişleri Ahmet Şaşmaz, Mustafa Kemal Keskin, Erol Arslan, Tuncay Yalçınoğlu, Mehmet Ali Hasan Köse ve öğrencilerin aileleri katıldı.

"Bir elinizde vicdanınız, diğer elinizde hukuk olsun"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dönem 1.'si polis memuru Raşit Keten yaş kütüğüne plaket çaktı. Dereceye giren polis memurlarına plaket verilmesinin ardından bir konuşma yapan Kayseri POMEM Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Metin Tanrıver, yeni mezun olan polis memurlarına nasihatler vererek, “Size görev ve yetki veren tüm kanun ve emirleri en iyi şekilde bilmeli ve meslek hayatınıza uygulamalısınız. Mutlaka bir elinizde vicdanınız, bir elinizde hukuk olsun. Başka rehber aramayın. Asla ve asla hukuktan ayrılmayın. Zor ve meşakkatli bir yola girdiniz. Bu aziz milletin huzur, refah ve mutluluğu içi, gece gündüz çalışın. Bu meslek zenginlik ve rahatlık vaat eden bir meslek değildir. Ülkemize, halka ve hakka hizmet anlayışı, sizlerin en temel hedefi olmalıdır. Size sığınanlara kapınızı, kucağınızı ve kalbinizi daima açık tutun. Yoksula, garibana, düşküne ve yardıma muhtaç olana yardımcı olun. Çıktığınız yolu, taşıdığınız yükü bilin. Meslek hayatınız boyunca kendinize doğru hedefler belirleyin. Mesleğinizi sonunda nerede olacağınızı bilmek istiyorsanız, nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Hedefe ulaşmada aldığınız eğitim, iradeniz, azminiz ve kararlılığınız size yol gösterecektir. Önünüze belki bir sürü engel çıkacak, zorlanacak, bocalayacak fakat asla pes etmeyeceksiniz. Başarılı olma adına dikilecek, dik duracak, engelleri bir bir aşacaksınız” ifadelerini kullandı.

"Allah dünyayı Türksüz, Türkleri vatansız bırakmasın"

Tanrıver, “Dürüst olun, kimsenin hakkını yemeyin. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyin. Hakkınızı da haddinizi de bilin. Amirlerinize, üstlerinize, meslektaşlarınıza, ailelerinize ve halkımıza saygılı olun. Hele hele anne ve babanızı hiç unutmayın. Onları arayın, halini hatırını sorun ve helalliklerini alın. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Orta Asya bozkırlarından Viyana'ya, Kırım'dan Yemen'e kadar yüzyıllarca Türklük ve Müslümanlığın istikbali için canlarını veren, sadece bizim için değil mazlumlarında umudu olan şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Sevgili gençler, sefer sizden, zafer Allah'tan olsun. Allah görevinizi hayırlı kılsın. Hayatın tüm başarıları sizlerle olsun. Allah dünyayı Türksüz, Türkleri vatansız bırakmasın. Allah sizleri ve Müslüman Türk neslini korusun” şeklinde konuştu.

Tanrıver'in konuşmasının ardından yapılan yemin töreniyle beraber program sona erdi.