Kayseri protokolü bayramlaştı

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Huzurun şehrinde ilk bayramı hep beraber yapacağız inşallah. Yaklaşık 45 gündür şehri karış karış gezmeye çalışıyorum, şehri tanıyoruz, neler yapabileceğimizi planlıyoruz. Gerçekten bu güzel şehirde hakim olan birlik ve beraberliğe bir nebze katkımız olsun istiyoruz" dedi.

Kayseri protokolü, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program ile bayramlaştı. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda düzenlenen program öncesinde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Kayseri'ye ilk geldiğimiz andan itibaren şehre girdiğimizde hissettiğimiz duygu bu şehrin huzurlu bir şehir olduğu, birlik ve beraberliğin olduğu. İşte huzurun şehrinde ilk bayramı hep beraber yapacağız inşallah. Yaklaşık 45 gündür şehri karış karış gezmeye çalışıyorum, şehri tanıyoruz, neler yapabileceğimizi planlıyoruz. Gerçekten bu güzel şehirde hakim olan birlik ve beraberliğe bir nebze katkımız olsun istiyoruz. Şehirde gireceğimiz ilk bayramın şehrimize, ülkemize, milletimize, İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Pandemi sıkıntısının ortadan kalktığı bir ortamda inşallah şehit ailelerimizi, şehitlerimizi, derneklerimizi, birçok yeri ziyaret edeceğiz. Bayramlar; inşallah mağdurların yüzünün güleceği günlere vesile olur diyorum" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer ve Taner Yıldız da birlik ve beraberlik mesajları vererek Kurban Bayramı'nı kutladı.