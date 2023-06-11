Kayseri Protokolü Gençlerle Soğanlı'yı Keşfetti

Kayseri protokolü; gençlerle birlikte Kayseri'nin önemli tarih, doğa ve turizm değeri olan Soğanlı Vadisi'nin güzelliklerinde buluştu.

Soğanlı Vadisi gezisine Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Dr. Yüksel Yiğit, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile çoğunluğu gençlerden oluşan çok sayıda vatandaş katıldı. Hem spor hem de turizm faaliyetleri içeren ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başta Kayseri Valisi Gökmen Çiçek olmak üzere şehrin protokolü ve çoğunluğu gençlerden oluşan vatandaşlarla Soğanlı Vadisi'ni adeta yeniden keşfetti.

Tabiat ile tarihin bütünleştiği, eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapan Kayseri'deki turizmin gözdesi Soğanlı Vadisi'ndeki ziyaretinde Başkan Büyükkılıç, gençlerle birlikte yürüyüş yaparak fotoğraf çekindi. Gençlerle birlikte vadinin güzelliklerini paylaşan Büyükkılıç, gençlerden bu güzelliklerin değerini bilmesini istedi.