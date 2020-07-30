Kayseri protokolü şehitliği ziyaret etti, şehit mezarlarına karanfil bıraktı

Kayseri protokolü, Kurban Bayramı arefesinde şehit aileleri ile Kartal Şehitliği'nde buluştu. Kur-an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, şehitler için dualar edildi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve protokol, burada şehit aileleri ile sohbet ederek, bayramlaştı.

Ziyarete Vali Günaydın'ın yanı sıra, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da katıldı.