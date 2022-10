Kayseri Protokolünden Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Çiçek mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, Büyük Türk milletinin, her türlü zorluğu yenerek büyük bir özveri ve kahramanlıkla verdiği istiklal mücadelesi sonunda elde ettiği Cumhuriyetimizin 99.yılını kutlamanın haklı gururu ve coşkusunu yaşamaktayız. Cumhuriyet; tarihi şanlı zaferlerle dolu ecdadımızın, her türlü imkansızlığa rağmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlattığı milli mücadelenin ardından elde etmiş olduğu büyük bir zaferin sonucudur. Cumhuriyetimizin geleceğine güvenle bakabilmenin en önemli şartlarından birisi de geçmişimizi unutmamak, unutturmamak, bağımsızlık ruhunu her zaman hafızamızda canlı tutabilmektir. Tarihimizin her döneminde ortak bir ruhla mücadele vermiş atalarımızın bize emanet ettiği Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ebediyete kadar payidar kalacaktır. Cumhuriyetimizin kurulduğu 29 Ekim 1923 yılından itibaren geçen 99 yılda sürekli olarak gelişen demokrasisi, ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, spor, kültür alanındaki başarıları ile dünyanın güçlü ülkeleri arasında yerini alan ülkemiz, aziz milletimizin fedakâr evlatlarının çalışmaları ve gayretleri ile daima yaşayacaktır. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet, saygı ve şükranla yad ediyor, tüm Kayserili hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, cumhuriyetin 99. yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak sanayicilerin ve tüm halkın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Cumhuriyet, her türlü imkansızlığa rağmen, çok ağır bedeller ödenerek, milletimizin birlik ve bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz verilmeyeceğinin ifadesidir. Cumhuriyet ile Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürüme kararlılığıyla, daha büyük mesafeler alacağımıza inanıyorum. Ekonomik olarak en güçlü ülkeler arasında yerimizi almak için daha çok üretmek, zenginleşmek ve gelişmek zorunda olduğumuz açıktır. Köklü tarihimizden, kadim değerlerimizden aldığımız güçle, bir ve beraber olarak, Türkiye'yi büyütmek ve hedeflerine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in hedeflediği, muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için, iş dünyası olarak bizlere düşen de yeni yatırımlarla, üretimle ve ihracatla ekonomik büyümeyi sağlamaktır. Bu sorumluluklarımızı yerine getirmede tüm üyelerimizle birlikte azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, sanayicilerimizin, işadamlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.”

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yalçın mesajında; “Sanayiciler olarak üzerimize düşen görev, Cumhuriyetimizin değerlerinden ayrılmadan, ürettiklerimizle dünyanın dört bir yanına ulaşmak, üretilemeyeni üretmek ve insanlık için yenilikler ortaya koymaktır.” dedi. Başkan Yalçın mesajında; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimiz, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle topyekûn olarak verdiği tarihte eşine rastlanmayan destansı mücadelenin sonucunda 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etmiştir. Milletçe verilen büyük mücadelenin sonunda kurulan Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü büyük bir coşku ve sevinçle kutluyoruz.” ifadelerini kullandı. Kayseri OSB Başkanı Yalçın, mesajını şu şekilde sürdürdü;

“Bundan 99 yıl önce bu topraklarda yaşayan insanımızın yüreğinde iman gücü ile verdiği mücadele, sonlanmamış ve halen devam etmektedir. Milletimizin bağımsızlık ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma arzusu yeni bir yüzyılda da devam etmektedir. Türk milleti 99 yıl önceki heyecan ve güçle bugün de daha çok üreterek, daha çok ihracat yaparak ve karşılaştığı tüm olumsuzlukları bertaraf ederek, yoluna devam etmektedir. Sanayiciler olarak üzerimize düşen, Bize emanet edilmiş hayati önemde bir değer ve vazgeçilmez bir miras olan Cumhuriyetimizin değerlerinden ayrılmadan, dünyanın dört bir yanına ulaşmak, üretilemeyeni üretmek ve insanlık için yenilikler ortaya koymaktır. Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, vatanın savunması ve bölünmez bütünlüğü için görevleri başında kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, Gazilerimizin ve yüce Türk milletinin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.”

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıldönümü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı. Mesajında Cumhuriyetin yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir yönetim şekli olduğunu ifade eden Rektör Karamustafa, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilelebet mesut, muvaffak ve muzaffer olacağını kaydetti. Rektör Karamustafa'nın mesajı şöyle;

“Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış bir millet olan Türk Milleti, Kurtuluş Savaşında topyekün mücadelesi ile büyük kahramanlık sergilemiş Anadolu toprakları ilelebet vatanımız olarak ilan edilmiştir. Tüm varlığı ile ilelebet var olacağını dünyaya haykıran Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923'de kurduğu cumhuriyet ile her alanda ilerleme ile geçmişten bugüne kadar geçen 99 yıllık sürede hedeflerine azimle ulaşmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşları ile güçlüdür, kuvvetlidir. Türk halkını birbirine bağlayan değerler; vatandır, topraktır, bayraktır, ezandır, inançtır, bağımsız ve hür yaşama arzusu ile birlik ve beraberliğidir; gerektiğinde de vatan uğruna canını seve seve feda edebilme fedakarlığıdır. Bugün bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Her alanda güçlenmek, ilerlemek için ortak hedeflere birlikte koşma günüdür. Geleceğin lider ülkesini, güçlü Türkiye'sini birlikte oluşturma günüdür. Bu vesilelerle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıldönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan uğruna seve seve canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhuriyet'in ilanının 99. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, Türk Milleti'nin Kurtuluş Savaşı'nda verdiği kutsal mücadeleyi cumhuriyet ile taçlandırdığını kaydederken Talas Festivalinde de Cumhuriyet Bayramı'na özel programlar hazırlandığını ifade etti. Başkan Yalçın, mesajında Türk Milleti'nin zaferlerle dolu şanlı bir tarihe sahip olduğuna dikkat çekerek, "Egemenliğin millete ait olduğunun göstergesi olan Cumhuriyet, zorlu ve çetin geçen milli mücadelenin ardından elde edilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla milletimiz bağımsızlığına kavuşmuş, karakterine en uygun idare şekli olan Cumhuriyet'e 29 Ekim 1923 tarihinde geçilmiştir. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve aziz şehitlerimize şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99‘uncu yılını kutladı. Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde ‘Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünü, milletçe kutlamanın haklı gururu ve coşkusu içindeyiz” diyen Başkan Bilal Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, Türk Milletinin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir. Birlik, beraberliğin ve azmin zaferi olan büyük mücadelenin bizi bu günlere getirdiğinin farkında olup, bizlere bırakılan mirası da daha ileriye taşımanın gayreti içinde olacağız. Kurtuluş Savaşı, Milletimizin var olma savaşı, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin simgesidir. 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen Cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz bir şekilde ifade ettiği 'Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 99' uncu kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran duygularımla ve rahmetle anıyorum.”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. Yıldönümünde yayımladığı mesajında, “29 Ekim, dört bir yandan kuşatılmış düşmanlara karşı savaşan bir milletin, kurtuluş mücadelesini taçlandırdığı en şanlı günüdür” dedi. Başkan Büyükkılıç, mesajında, bağımsızlık hedefiyle tarihte eşsiz bir mücadele örneğinin ortaya konduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Kurtuluş Savaşını büyük bir mücadele ve hür iradesi ile kazanan aziz milletimiz, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde millet ve devlet olarak varlığını göstermiş, daima büyük zaferini de yaşayarak bu cennet vatanı bizlere armağan etmiştir. Tüm bu eşsiz değerleri her zaman koruyacak ve hep daha fazla ileri noktalara taşıyacağız.”

Büyükkılıç, mesajında, “29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet'in ilanı coşku ile karşılandı. Bugün hala aynı sevinç ve aynı heyecanla karşılıyoruz. Yediden yetmişe bu mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü biz çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde bu şanlı günü gelecekte de aynı sevinçle kutlayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu yaşını gururla kutlayan Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile hayata geçecek asırlık hamlelerin, 100'üncü yaşına girmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı olması temennisinde bulundu.

Şanlı ecdada rahmet dileyen Büyükkılıç, mesajını, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu yılını gururla, onurla kutluyorum. Bu cennet vatanı canları pahasına savunan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, kahraman ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun” diye sonlandırdı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; “Tüm hemşerilerimin Cumhuriyet Bayram'ını en içten duygularla kutluyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı'nı inşasına büyük katkı sağlayacağız ” dedi.Başkan Çolakbayrakdar, Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen 99 yılda başta demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ulaştırma, enerji olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat etti. Bugün gelişme, ilerleme ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Birlik ve beraberliğimizle dostlarımızı sevindirmeye, düşmanlarımıza da korku salmaya devam edeceğiz. Daha güçlü ve daha güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum. Sürekli ilerleyen, gelişen ve uluslararası alanda giderek daha fazla söz sahibi olan ülkemizin 2023 hedeflerine, bir adım daha yaklaşmış olmasının sevincini yaşıyoruz. Kocasinan olarak Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı'nı inşasına büyük katkı sağlayacağız. Bu vesile ile muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşerilerimin Cumhuriyet Bayram'ını en içten duygularla kutluyorum.”

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Odakır, Cumhuriyet'in 99 yaşında olduğunu hatırlatarak, 100. yılına büyük bir heyecanla ulaşmayı beklediklerini kaydetti. Başkan Odakır, 29 Ekim'de tüm dünyaya egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğunun ilan edildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Bundan 99 yıl önce Türk milleti onca zorluk ve yokluk içerisinde bir savaş verdi. Canıyla, kanıyla vatanını korudu, düşmanın mermisine karşı göğsünü siper etti. Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk milleti, kutlu ve büyük bir mücadeleyle, birlik ve beraberlik sayesinde Cumhuriyet'i kurdu. Atatürk, ‘Cumhuriyet en büyük eserimdir' demişti. Bu en büyük eser, Türk milletinin yapısına karakterine en uygun bir idare sistemidir. Geleceğin güvencesi ve teminatıdır. Ülkemiz günümüz şartlarına gelirken kolay ulaşmamıştır, Türk milleti genciyle yaşlısıyla türlü fedakarlıklarla el ele vererek bugünün Türkiye'sinin temelini atmıştır. Bizler de günümüzde bu bilinçle Cumhuriyet'imize, ülkemize sahip çıkmalı, elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Cumhuriyet'imizin kazanımlarını birlik ve beraberlik içerisinde korumalı ve yaşatmalıyız. Unutulmamalıdır ki ülkemizin, Cumhuriyet'imizin dün düşmanları olduğu gibi bugün var yarın da olacak. Her daim bunun farkında olup bilinçlerimizi uyanık tutmalı, var gücümüzle ülkemiz adına mücadele edip vatanımıza sahip çıkmalıyız. Türk milleti olarak, dün olduğu gibi bugün yine aynı azim ve kararlılıkla milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyet'imize sahip çıkıyor, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu duygularla Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum.”