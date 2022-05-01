Kayseri protokolünden şehitliğe bayram ziyareti

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın, protokol üyeleri ile beraber Kartal Şehitliğini ziyaret etti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Ramazan Bayramı arifesinde Kartal Şehitliğini ziyaret etti. Burada gaziler ve şehit yakınları ile yakından ilgilen Vali Günaydın, sohbet etti. Vali Günaydın ve protokol, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit mezarlarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Ardından açıklamalarda bulunan Vali Günaydın, Ailelerimiz ile birlikte birçok vesileyle bir araya geliyoruz. Hep kendilerine, ‘sizler bize şehitlerimizin çok değerli emanetlerisiniz' diyoruz. ‘Devlet ve millet olarak bizler her zaman sizlerin yanındayız ve emrindeyiz' diyoruz. Ailelerimizin yapmış olduğu fedakarlığın, şehitlerimizin kahramanlığının hiçbir karşılığının olmadığını çok iyi biliyoruz. Devletimiz, milletimiz, ezanımız için canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi kalbimizin en müstesna yerine konumlandırdık. Onları asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ailelerimiz ile Derneğimiz ile buradayız. Yöneticilerimiz ile buradayız. Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bütün hemşerilerimin mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum. Ülkemize ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Günaydın'dan sürücülere uyarı

Bayramda seyahat edecek vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Günaydın, “Bayram vesilesiyle yola çıkacak hemşerilerimizin de özellikle sağlıklı bir şekilde güvenli bir şekilde gidecekleri yerlere mutlaka ve mutlaka trafik kurallarına uymalarını bir kez daha hatırlatmak da fayda görüyorum. Aşırı hızdan kaçınmamız, emniyet kemerimizi takmamız, uykusuz araç kullanmamamız önem arz ediyor” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da, “Bugün şehit ailelerimizi yanında olmak için burada bulunmaktayız. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak, şehit ailelerimizi yalnız bırakmamak, şehitlerimizi unutmamak adına şehitlerimizi ziyaret ederek dualarla yad edeceğiz. Görevi başında olan yurt içinde ve yurt dışında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve polislerimize de buradan desteklerimizi bildirmek istiyoruz” diye konuştu.

Ziyarette, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da hazır bulundu.