Kayseri protokolünden yılbaşı denetlemesi

Kayseri'de yeni yıl öncesinde tedbirler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda uygulama yapan ekipleri ziyaret eden protokol üyeleri, bir halk otobüsünün içindeki yolcuları denetledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla asayiş ve trafik ekipleri kentte belirlenen noktalarda uygulama yaptı. Araçları durduran ekipler, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'nda denetleme yapan ekipleri ziyaret eden protokol üyeleri, uygulama noktasında durdurulan bir halk otobüsünün içindeki yolcuları denetledi. Otobüse Garnizon Komutanı Aziz Adalı ile beraber İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli binerek yolcularla sohbet etti.

Yapılan denetlemeler drone ile havadan görüntülendi.