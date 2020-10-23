Kayseri PTT Başmüdürü Türkyılmaz: "Pandemi sürecinde büyük bir vefa örneği sergiledik"

Kayseri PTT Başmüdürü Recep Türkyılmaz, "Pandemi döneminde büyük bir vefa örneği sergiledik" dedi.

Kayseri'de PTT'nin 180. Kuruluş Yıldönümünde bir dizi etkinlik düzenlendi. Kayseri PTT Başmüdürü Recep Türkyılmaz, etkinlikler kapsamında merkez PTT binasında 180. sıra numarası alan vatandaşla hediyeler verdi. PTT'nin 2 asra dayanan bir tecrübesi olduğunu kaydeden Türkyılmaz, "İki asra yakın tarihini tecrübesiyle birleştiren geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) olarak, yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımlarımızı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışı da ürün ve hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün artırmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer alarak, posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Posta sektörünün yanı sıra bugün bilgiyi anında paylaşabilen ve küreselleşen bir dünyada pazarında söz sahibi olmak için iddialı olduğu sektörlerde odaklanan bir kurum olmayı hedefliyoruz. Tüketicinin daima yanında olan gücünü tüketicimizden alan bir yaklaşımla, 43 bini aşkın çalışanımız ve 5 bini aşkın hizmet noktamız sayesinde “gidilmeyen yere gitmek ve olunmayan yerde olmak” ilkesini Türkiye'nin her köşesinde hayata geçiriyoruz" dedi.

Pandemi sürecinde büyük bir vefa örneği sergilediklerini kaydeden Türkyılmaz, "Hizmetlerimizi teknolojik alt yapımızla güçlendirirken, aynı zamanda yurt içi pazarda rekabetin getirdiği avantajlarımızı sürdürüyor diğer yandan da uluslararası faaliyetlere kurumumuzu bir adım öteye taşıyoruz. Bir dünya markası olma yönünde çalışmalarımızı hızlandırarak, sektörel anlamda yeniliklerin öncüsü olan inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi ön planda tutarak 180 yıl önce atılan tohumların meyvelerini yiyoruz. Teknolojik yatırımlarıyla Türkiye'nin yarınına değer katacak bir aktör olarak, ülkemizin dünya ile entegrasyonu sağlamaya devam ediyoruz. Ülkemizde ve dünyada posta teşkilatlarının öneminin anlaşıldığı pandemi döneminde, tıpkı dün olduğu gibi bugün de milletimizin en büyük destekçisi olan PTT Ailesi olarak, ülkemiz için mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştık. Bu süreçte büyük bir vefa örneği sergileyen PTT emekçileri, maske dağıtımından sosyal yardımlara maaş ödemelerinden lojistik hizmetlere kadar birçok konuda vatandaşların yanında oldu" ifadelerini kullandı.