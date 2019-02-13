Kayseri raketten önemli başarı

20 ilden 128 sporcunun mücadele ettiği müsabaka oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Sporcu İsa Sığırcı tekler kategorisinde mücadele ederek, 3 ön eleme müsabakasına çıktı ve başarısıyla göz doldurdu.

İsa Sığırcı elde ettiği başarılı sonuçlarla ana tabloya kalmayı başardı. Ana tabloda ise çıktığı maçları kazanmayı bilen genç tenisçi iki tur geçerek çeyrek finale yükseldi. İsa Sığırcı, çeyrek final müsabakasında ise rakibine mağlup oldu. Tenisçi turnuvadan toplam 1440 puan alarak önemli bir sonuç elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, turnuvaya katılan sporcuları ve antrenörleri İsa Taştan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.