Kayseri Sağlık Müdürlüğü bebek ölümleriyle topyekûn mücadele ediyor

Kayseri Sağlık Müdürlüğü, hastane uygulamalarının yanı sıra yaptığı sosyal aktivitelerle bölge halkının anne sütü ve emzirme konularında bilinçlendirilmesini sağladığı için Sağlık Bakanlığı tarafından bu sene ‘Altın Bebek Dostu İl Plaketi' ile ödüllendirilmişti.

Bu kapsamda, Kayseri'de bulunan hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde başarılı programlar planlayarak hayata geçirildi. Bunun yanında vatandaşlara yönelik anne sütü ve emzirme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla birçok sosyal çalışmaya da imza atıldı.

Bu çalışmaların yanı sıra 2017 yılında ilimizde gerçekleşen bebek ölümlerini değerlendirmek ve ilde alınması gereken tedbirleri belirlemek için oluşturulan “Bebek Ölümleri İl Değerlendirme Kurul Toplantısı” 11 Aralık 2018 tarihinde Kayseri Sağlık Müdürlüğü Seyyid Burhanettin Ek Binası Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında katılımcılara tek tek hoş geldiniz diyen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli yapmış olduğu kısa konuşmasında; “İl Sağlık Müdürlüğü olarak tüm birimlerimiz ve imkânlarımızla şehrimizde bebek ölümleriyle olan mücadelemiz her zaman olduğu gibi hız kesmeden devam edecektir. Taki dünya standartlarına ulaşıncaya kadar.Doğan her çocuğun emanetinin bize olduğu bilinciyle çalıştığınızı memnuniyetle görüyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ise; toplanan kurulun bebek ölümlerinin azaltılması için önem arz ettiğini belirterek, “Bu kurulda alınan kararların uygulanması ve bebek ölümlerinin azaltılması için Üniversite olarak her türlü destek ve çalışmaya hazırız. Ayrıca bebek ölümlerinin nedenleriniaraştırarak yapılan çalışmalar ile ileride yaşanabilecek bebek ölümlerinin önüne geçmek için gerekli hazırlıkları yapıyoruz” dedi.

Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birim Sorumlusu Dr. Arife Tülay Uludağ'ın sunumlarıyla; 2017 yılı bebek ölümleri nedenleri, çözüm önerileri ve bebek ölüm oranlarının düşürülmesi gibi gündem konularının ele alındığı toplantıya; Sağlık Müdürü Benli'nin yanı sıra E.Ü.T.F Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Müdürlüğümüz Başkan Yardımcıları, Erciyes Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Özel Hastanelerden uzmanlar katıldı.

Gündem maddelerinin tek tek ele alındığı 2017 Bebek Ölümleri İl Değerlendirme Kurul bilgi ve fikir alışverişi ile son buldu.