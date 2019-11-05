İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Keser, "Hayırlı Olsun"

Kayseri’de sağlık çalışanlarını ilgilendiren promosyon ihalesinin Türkiye genelinde rekor denilebilecek bir tutarla sonuçlandığını ifade eden Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Hakan Keser, "Hayırlı olsun" dedi.

Kayseri'de sağlık çalışanlarını ilgilendiren promosyon ihalesinin Türkiye genelinde rekor denilebilecek bir tutarla sonuçlandığını ifade eden Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Hakan Keser, "Hayırlı olsun" dedi.


Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen promosyon ihalesine yetkili sendika olarak katıldıklarını ifade eden Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Hakan Keser, "Yetkili sendika olarak girmiş olduğumuz promosyon ihalesi 6 bin 675 TL tutarla sonuçlandı. İhaleyi Ziraat Bankası aldı ve belirlenen tutar tek seferde peşin olarak tüm sağlık çalışanlarına ödenecek" diye konuştu.


Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Keser, "Belirlenen bu tutar Türkiye genelinde bir rekordur. Bu anlaşmanın Kayseri'deki sağlık çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum" ifadesinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.