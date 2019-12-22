Kayseri Sanayici ve ?? Adamlar? Derne?i (KAYS?AD) Y?netim Kurulu Ba?kan? ?brahim Y?lmaz, ??devlerimizi eksiksiz yaparsak' 2020'nin, 2019'a g?re nispeten daha olumlu bir y?l olaca??n? dile getirdi.

Kayseri Sanayici ve ?? Adamlar? Derne?i (KAYS?AD) Y?netim Kurulu Ba?kan? ??yimser bir tahminle 2020'de y?zde 3-4 band?nda bir b?y?me ?ng?r?yoruz? dedi.

Kayseri Sanayici ve ?? Adamlar? Derne?i (KAYS?AD) Y?netim Kurulu Ba?kan? ?brahim Y?lmaz, 2019-2020 y?llar?n?n ekonomi g?r?n?m?ne ili?kin de?erlendirmelerde bulundu.

Kayseri Sanayici ve ?? Adamlar? Derne?i (KAYS?AD) Y?netim Kurulu Ba?kan? ?brahim Y?lmaz, 2019-2020 y?llar?n?n ekonomi g?r?n?m?ne ili?kin de?erlendirmelerde bulundu. Y?lmaz, ge?en y?l?n ikinci yar?s?nda ya?anan kur ?oku dalgas? ile finansal ve reel sekt?rde ya?anan dalgalanmalar?n, ekonominin ba????kl?k sisteminin g??lendirilmesi gerekti?ini g?sterdi?ini dile getirdi. Y?lmaz, yat?r?m ve t?ketim harcamalar?nda ciddi daralmalar ya?and??? bu d?nemde, KOB?'lerin, tahsilat ba?ta olmak ?zere ?deme sorunlar?n?n ekonomiyi olumsuz etkiledi?ini ifade etti.

-2020'DA B?Y?ME BEKL?YORUZ

Ekonomide ?st ?ste 3 ?eyrek k???lerek, 20 y?ll?k tarihinde 4'?nc? kez resesyondan ??k???n, 2019 y?l? ???nc? ?eyre?inde gelen y?zde 0.9'luk b?y?me ile sa?land???n? aktaran (KAYS?AD) Y?netim Kurulu Ba?kan? ?brahim Y?lmaz, ?B?y?menin 2019 y?l?nda y?zde 0.5 civar?nda gelmesi i?in son ?eyrekte y?zde 3-4 band?nda bir performans? yakalayaca??m?z? d???n?yoruz. 2020 y?l?, 2019 y?l?na g?re, ?devlerimizi eksiksiz yaparsak, nispeten daha olumlu bir y?l olacak. Ekonomimizin pozitif bir ivme yakalamas?, k?r?lganl?klar?m?z?n kayboldu?u anlam?na gelmiyor elbette. Bu paralelde iyimser bir tahminle 2020 y?l?nda y?zde 3-4 band?nda bir b?y?me ?ng?r?yoruz? de?erlendirmesinde bulundu.

Dolar taraf?nda geli?mekte olan ?lkelerin izledi?i geni?lemeci para politikalar?n?n, T?rkiye ba?ta olmak ?zere geli?mekte olan ?lkeler i?in pozitif bir d?nemi i?aret etti?ini dile getiren Ba?kan Y?lmaz, ???eride ve d??ar?da belirsizlik olu?turacak ola?an?st? bir geli?me ya?anmad??? takdirde kurun sakinli?ini korumas?n? bekliyoruz? ifadelerini kulland?.

-EKONOM?K REFORMLAR GER?EKLE?T?R?LMEL?

Merkez Bankas?'n?n art arda yapt??? faiz indirimlerinin, d?nyan?n parasal geni?leme d?nemine girdi?i bir s?re?te enflasyonun h?zl? bir ?ekilde gerilemesine neden oldu?unu dile getiren Y?lmaz, ? Reel sekt?r? canland?rmak ve yat?r?m i?tah?n? art?rmak amac?yla ger?ekle?tirilen faiz indirimleri, kredilerin bir miktar toparlanmas?n? sa?lad? ve tahsilatlarda pozitif bir hava olu?turdu. Ancak bu etkinin s?rd?r?lebilir olmas? i?in 2020'de reel sekt?r?n kredi i?tah?n?n ?retim, istihdam ve ihracata yans?mas?n? sa?layacak yap?sal ve ekonomik reformlar?n da ger?ekle?tirilmesi etkiyi art?racakt?r? dedi.

-??S?ZL?K B?Y?K SORUN

2019 y?l?nda ekonominin yumu?ak karn? olarak tabir ettikleri cari a??k sorununun, cari fazlaya d?n??t???ne tan?kl?k edildi?ini an?msatan KAYS?AD Ba?kan? Y?lmaz, ???sizlik T?rkiye'de en ?nemli sorunlardan biri. Bankac?l?k sekt?r?n?n kredi i?tah?nda art?? g?zlense de ?zel sekt?r?n yat?r?m harcamalar?nda istenen d?zeyde de?iliz. ?zel sekt?r?n yat?r?m i?tah?n? art?rmam?z ?art? diye konu?tu.