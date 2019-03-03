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Kayseri şehidini uğurladı

Kayseri’de 25 gün önce kimlik kontrolü yaparken saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru İlhan Odabaşı, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'de 25 gün önce kimlik kontrolü yaparken saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru İlhan Odabaşı, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Şehit polis memuru İlhan Odabaşı için ilk tören Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde düzenlendi. Törene Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş ve İsmail Tamer, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, şehidin eşi Dilek Odabaşı, şehidin babası ve çocukları ile çok sayıda polis memuru katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Günaydın, “Şehidin ailesine söz verdik, bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.


İl Müftüsü Şahin Güven'in yaptırdığı dua sonrasında şehidin naaşı Hunat Camii'ne götürüldü. Şehit polis, İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazından sonra şehir mezarlığındaki Polis Şehitliği'ne defnedildi.

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