Kayseri şehidini uğurlayacak

Memleketi Develi ilçesine bağlı Şıhlı Mahallesi olan Polis Memuru Taha Uluçay, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde devriye görevi yaparken hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, aynı zamanda akrabası olan Taha Uluçay'ın yarın defnedileceğini açıkladı. Vali Şehmus Günaydın da şehitlerimiz ve gazilerimizin bu ülkenin bekası için mücadele ettiklerini vurguladı.

Şehit polis Memurumuz Taha Uluçay'ın şehadeti ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Vali Şehmus Günaydın açıklama yaptı. Sözlerine tüm şehitlerimize rahmet dileyerek başlayan Başkan Memduh Büyükkılıç, Taha Uluçay'ın akrabası olduğunu dile getirdi. Uğradığı hain saldırı sonucu ağır yaralanan hemşehrimizin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Develi'nin Şıhlı kasabasından, hemşehrim ve akrabam olan Taha Uluçay, Adıyaman Sincik'teki görevi sırasında gece çatışmada ağır yaralanıp, Kahta'daki hastaneye, oradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, her türlü müdahaleye rağmen sabaha karşı şahadet mertebesine ulaşmıştır. Kıymetli ailemize, akrabalarımıza, hemşehrilerimize Allah'tan sabır, şehidimize rahmet diliyorum. İnşallah bizim için şefaatçi olur. Şehidimiz bu akşam Kayseri'mizi onurlandıracak. Yarın öğleyin Hulusi Akar Camii'nde eda edilecek cenaze namazı sonrası Asri Mezarlıktaki Polis Şehitliğimizde defnedilecek. Şehidimize rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Vatanımız var olsun” dedi.

Vali Şehmus Günaydın da açıklamasında, şehitlerimizin ve gazilerimizin gösterdikleri kahramanlık sayesinde her türlü saldırının akamete uğratılacağını belirterek, “Kayseri'mizin kahraman evladı Polis Memurumuz Taha Uluçay hain terör örgütünün saldırısı sonucu şahadet mertebesine ulaşmıştır. Şehidimize rahmet, kıymetli ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Şehidimiz saldırı sırasında çok büyük bir fedakarlık ve kahramanlık göstermiştir. Allah razı olsun. Biz şehitlerimiz sayesinde geleceğe kararlı bir şekilde yürüyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz ülkemizin bekası için mücadele ettiler. Onların gösterdiği bu kahramanlık sayesinde milletimize yönelik her türlü saldırı akamete uğratılacaktır” diye konuştu.