Kayseri Şehir Hastanesi hastaların derdine derman olmaya devam ediyor

Kullanılan son teknolojik cihazları ve konusunda uzman personeli ile gerek Kayseri'de, gerekse bölgenin sağlık cazibe merkezi olmaya devam eden Kayseri Şehir Hastanesi, Ali Çay adlı vatandaşın derdine derman oldu.

2 Kasım 2018 tarihinde karın ağrısı şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesi üroloji polikliniğine başvuran Ali Çay, yapılan muayene ve tetkikler sonrası kardiyovasküler cerrahi polikliniğine yönlendirildi. Burada yapılan tetkiklerde karnındaki atar damarının 7 santimetre çapında genişleyerek, yırtılmak üzere olduğu tespit edilen Çay'a, ameliyat edilmemesi durumunda hayati risk taşıdığı bildirildi. Daha sonra ameliyata alınan Çay, yaklaşık 7 saat süren başarılı bir operasyon sonrası hem ağrılarından kurtulmuş hem de hayati tehlikeyi atlattı.

Yaklaşık bir ay süren bir tedavi süreci sonrasında, hayati tehlikesinin ortadan kalkmasıyla yoğun bakım ünitesinden servise çıkarılan Ali Çay yaptığı açıklamada, “Yıllardır esnaflık yapıyorum. Aniden başlayan karın ağrısı şikayetleriiçin tavsiye üzerine geldiğim Şehir Hastanesi'nde hastalığımın aort damarının genişlemesinden kaynaklandığını ve hayati risk taşıdığımı öğrendim. Daha sonra kendimi Alper Bey ve ekibine teslim ettim. Allah razı olsun beni bu sıkıntıdan kurtardılar” dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Kayseri Şehir Hastanesi Doktorlarından Prof. Dr. Alper Sami Kunt ise, hastanın kendilerine şiddetli karın ağrılarıyla başvurduğunu belirterek; “Yapılan gerekli araştırmalardan ve tetkiklerden sonra, hastanın karın atar damarının 7 cm çapına ulaşarak balon şeklinde genişlediği gördük. Bu genişlemeyi tespit ettikten sonra 2 türlü ameliyat yapabileceğimizi, ancak kapalı ameliyatın böbrek damarlarının genişleyen karın atar damarları içinde kalmasından dolayı mümkün olmadığını hastamıza ifade ederek, kendisini açık ameliyata ikna ettik. Hastamızın da onayını aldıktan sonra açık ameliyat yöntemiyle atar damarını tamir edip değiştirerek, damar nakli ile hastaya suni damar (pantolon greft) taktık. Başarılı bir ameliyat sonrası sağlığına kavuşan hastamız taburcu edilmek üzere servisimizde beklemekte” diye konuştu.