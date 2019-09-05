Kayseri Şehir Hastanesi İşitme Tarama Programında Referans Merkezi Oldu

Deneyimli kadrosu ve kullanılan son teknoloji cihazları ile sağlıkta adeta cazibe merkezi olan Kayseri Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Ulusal İşitme Tarama Programı' kapsamında ülkemizde sınırlı sayıda olan Yenidoğan Referans Merkezlerinden biri olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığınca istenilen şartları yerine getiren Kayseri Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği Odyoloji Ünitesi, işitme tarama testinden geçemeyen yenidoğan bebeklere özel hizmet vermekte. Ünitede yapılan klinik ABR Testi gibi ayrıntılı işlemler sonrası bebeklerdeki işitme kayıpları, tedavi edilebilirliği, işitme kaybının geçici ya da kalıcı olduğu tespit edilebilmekte. Kayseri Şehir Hastanesinde görevli Uzman Odyolog Alper Akça konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Sağlık Bakanlığı işitme tarama protokol sıralaması var. Yenidoğan bebeklere ilk olarak 1. basamak ve 2. basamak hastanelerde ABR tarama testi yapılıyor. Daha sonrasında bu testlerden kalan bebekler mutlaka bir Kulak Burun Boğaz Hekimi ve referans merkezine yönlendirilir. Sağlık Bakanlığı, şart koştuğu cihazların ve meslek gruplarının bulunduğu sağlık tesislerini Referans Merkezi olarak belirleyerek ruhsat veriyor. Kayseri Şehir Hastanesi olarak Bakanlığımızın belirlediği bu şartları yerine getirerek Referans Merkezi olduk. Hastanemizde işitme kaybı olan bebeklere tüm sayfaları ile gerekli muayene, tedavi ve testlerini yaparak hastalığını sonuçlandırabiliyoruz. Genellikle Sivas Nevşehir Niğde Aksaray gibi bölge illerimizdeki tüm yenidoğan tarama protokolünden kalan bebeklerin aileleri ilimizi tercih ediyorlar. Nevşehir Devlet Hastanesi'nden gelen Bebek Korkmaz'a Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu işitme tarama protokolü kapsamında yapılan ABR tarama testinde tek kulağından kalmış, ikinci kez yapılan ABR tarama testinden de kalan bebeğimiz ardından bölgedeki tek referans merkezi olan Kayseri Şehir Hastanesine yönlendirilmiştir. Hastanemizde yapılan Kulak Burun Boğaz muayenesinin ardandan biz de her iki kulağına detaylı klinik ABR dediğimiz işitsel beyin sapı cevaplarını tespit ettiğimiz testleri yaptık. Yaptığımız testlerde normal sonuçlar elde ettik ve hastamızı gayet mutlu bir şekilde tekrar evlerine gönderiyoruz” dedi.

Nevşehir'den gelen bebek Korkmaz'ın babası İlyas Korkmaz ise Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan işitme testlerinden bebeklerinin kaldığını belirterek; “Bebeğimizin testlerden kalmasının ardından bizi Kayseri Şehir Hastanesine sevk ettiler. Burada Odyolog Alper Akça hocamız bebeğimizi yeniden muayene etti ve herhangi bir olumsuzluk olmadığını öğrendik. Çıkan sonuçtan mutluyuz” dedi.