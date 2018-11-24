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Kayseri Şehir Hastanesi İşletme Dönemi 2. Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Açılışın ardından 6 aylık bir süreyi geride bırakan Kayseri Şehir Hastanesi’nde ’İşletme Dönemi 2.

Açılışın ardından 6 aylık bir süreyi geride bırakan Kayseri Şehir Hastanesi'nde 'İşletme Dönemi 2. Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi.


Şehir Hastanesi Toplantı Salonu'nda başkanlığını İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'nin yaptığı koordinasyon toplantısına AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de katıldı. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda; Kayseri Şehir Hastanesi'nin hizmet sürecine ilişkin sunumlar yapılarak işleyiş, sağlık hizmetlerinin sunum ve kalitesini arttırmaya yönelik faaliyetler gibi birçok konu hakkında genel değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri Şehir Hastanesi'nde gün geçtikçe poliklinik müracaat ve ameliyat sayılarının arttığı göz önüne alınarak verilen hizmetin aksamadan kaliteli ve hızlı bir şekilde verilmesi için önleyici kararlar alındı. Alınan kararların uygulanması ile Kayseri Şehir Hastanesinin hem Kayseri'ye hem de bölge halkına verdiği hizmetin kalitesi katlanarak artması hedeflendiği bildirildi.


Toplantıya ayrıca, Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Denetim ve Müşavirlik Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Özer, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, YDA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, ATM Sağlık Direktörü Elif Sözer, İl Sağlık Müdürlüğü, Şehir Hastanesi ve şirket yöneticileri katıldı.

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