Kayseri Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinden Başarılı Bir Abdominal Aort Anevrizması Operasyonu

77 yaşındaki Ferit Kaya, şiddetli karın ağrısı ve nefes alamama şikayetleriyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. İleri tetkik ve tedavi için Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Kaya, burada kalp damar cerrahisi polikliniğinde Uz. Dr. Ali İhsan Tekin tarafından muayene edildi. Yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra karın bölgesindeki aort damarında genişleme olduğunu tespit edilen Kaya derhal ameliyata alındı.

Ameliyat sonrası bir açıklama yapan Tekin; “Abdominal Aort Anevrizması (AAA) aortun karın bölgesinde olan kısmının bir bölümünün genişlemesi, deyim yerindeyse balonlaşmasıdır. Anevrizma denilebilmesi için genişlemenin olduğu yerde çapın, aortun normal çapının yüzde 50'inden fazla olması gerekir. Toplumda görülme oranı yüzde 3-5 iken 75 yaş üzerinde yüzde 9 oranında görülmektedir. Amerika da yapılan çalışmalarda tüm ölüm nedenleri arasında 13. sırada olduğu tespit edilmiştir. Tedavisinde açık cerrahi ve kapalı EVAR yöntemi olmak üzere iki çeşit seçenek vardır'' dedi.

‘EVAR yönteminde kasıklardan kateter ve teller aracılığıyla ilerletilen stent greft ile damardaki genişleme tamir edilir' diyen Tekin; “Hızlı ve pratik uygulanabilirliği açısından acil cerrahinin gerektiği yırtılmış anevrizmalarda sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Ayrıca endovasküler yöntem açık cerrahi yöntem için yüksek riskli hastalara da önerilir. EVAR yönteminin hastaya sağladığı faydalar ise şunlardır: yoğun bakım ve hastanede kalış sürelerinin kısa olması, hastalara uygulanan kan ve kan ürünleri transfüzyon miktarının az olması, yara yeri enfeksiyonu gelişme riskinin daha az olması ve hastaların sosyal yaşantılarına daha erken dönmeleridir” ifadelerini kullandı.

Başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşan 77 yaşındaki Ferit Kaya ise; “Böyle güzel bir sağlık tesisinin hizmete girmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İl Sağlık Müdürümüz, Başhekimimiz, doktorum Dr. Ali İhsan bey ve ilgi alakalarından dolayı bütün hastane personeline teşekkür ederim” dedi.