Kayseri Şehir Hastanesi Laboratuvarlarına Tam Not

Hastalıkların tanı ve tedavisinde çok büyük önem taşıyan Tıbbi Laboratuvarlarda, verilen hizmetin kalitesi ve kullandığı teknolojisiyle rekora koşan Kayseri Şehir Hastanesi, diğer yandan da Dış Kalite Kontrol Laboratuvarlarından tam not almayı başardı. Bütün tetkikleri çalışılabilen Hastane Laboratuvarlarında dünyada sayılı merkezde bulunan Robotik Sistemler kullanılıyor. Hastane laboratuvarlarında numunelerin alınması ile başlayan sürecin, saklandıkları buzdolabına kadarki geçen tüm aşamalar otomatik olarak robotlar tarafından yapılıyor. Hastanede kullanılan bu son teknoloji otomasyon sistemleri sayesinde hastalardan alınan bir tüp kan ile birçok test analizi yapılabiliyor. Bu sayı günlük ortalama 50 bini bulurken aylık ise yaklaşık 1,5 milyon tetkike ulaşabiliyor. Hastanede kullanılan tüm bu teknoloji ve sıfır hata ile çalışan sistem, hastaların laboratuvar sonuçlarına doğru, hızlı ve güvenilir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca laboratuvarlarda çıkan sonuçların ve test çalışan cihazların performanslarının takip edilerek aylık olarak Uluslararası Akreditasyona sahip Riqas, Kbudek, QS Laboratuvarı tarafından denetlendiğini Kayseri Şehir Hastanesi, yapılan bu denetlemelerden de her ay tam not almayı başardı. Hastanede verilen laboratuvar hizmetleri ve yakalan başarı hakkında açıklamalarda bulunan Başhekim Yardımcısı Dr. Halit Baykan; Tıbbı Laboratuvarlarda günlük yaklaşık 10 bin numunede 50 bin test, aylık 1.5 milyona yakın test sayısı ile hizmet verdiklerini belirtti. Baykan “Laboratuvarımız modern bir yapıya sahiptir. Preanalitik ve postanalitik dediğimiz sistemleri ve üniteleri laboratuvarlarımıza kurduk. Hastanemiz Anadolu'nun göbeğinde çevre illere hizmet veren bir merkez şeklinde. Biz bu başarıdan dolayı çok mutluyuz. Halkımıza Hizmet etmekten de gurur duyuyoruz” dedi.

İleri analiz laboratuvarında yasa dışı madde tarama ve doğrulama (toksikoloji) analizleri için il dışı merkezlerden numune kabulü yaptıklarını ve bu konuda birçok kente hizmet verildiğini ifade eden, Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Derya Koçer ise; “Kayseri Şehir Hastanesi tıbbi biyokimya laboratuvarında hem rutin biyokimya analizleri hem de pek çok laboratuvarda çalışılmayan spesifite analizi yapılmaktadır. Çağın teknolojisine uygun cihazlarla doğru hızlı ve kaliteli sonuç vermede kendini ispat etmiş cihazlar şu anda laboratuvarımızda kurulu bulunmaktadır. Biyokimya ve Ummınize analizlerini çalıştığımız son teknoloji Preanalitik Sistem Türkiye'de ilk defa Kayseri Şehir Hastanesi biyokimya laboratuvarında kuruldu. Analizi yapılan numuneler ise içerisinde soğutma ünitesi bulunan 27 bin tüp kapasiteli postanalitik modülde 72 saat süreyle saklanabilmektedir. Test tekrarı ve numunenin geri alınması gereken bazı durumlarda saklanan numunenin barkod numarasını girmek kaydıyla 27 bin tüp arasından numuneye kolaylıkla ulaşıyor ve bu sayede hastalardan tekrar numune alınmasının önüne geçiyoruz.

İleri analiz laboratuvarımızda hem yasa dışı madde tarama ve doğrulama (toksikoloji) hem de Vitamin D analizlerini yapılmaktır. İleri analiz laboratuvarımıza toksikoloji analizleri için hem hastanemizden hem il dışı merkezlerden numune kabulü yapılarak bir çok ilimize bu alanda hizmet vermekteyiz” ifadelerini kullandı.