Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk kemik iliği nakli başarı ile gerçekleştirildi

Kayseri Şehir Hastanesi Kemik İliği Nakli Ünitesi'nde başarı ile kemik iliği nakli yapılan 58 yaşındaki Hasan Sanıksaran taburcu edildi.

Kemik İliği Nakli Ünitesi'nde yatan Hasan Sanıksaran'ı ziyaret eden Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, “Hastanemizde ‘Kemik İliği Nakli Ünitesi' faaliyete girmiş bulunmaktadır. Tabii ki önemli olan sadece malzemeler, mekanlar değil; bunun için malzemeden mekandan daha önemli olan şey hastanede bu işin eğitimini almış bir hekim bulunmasıydı. Bir süre önce hastanemizden iki hekimimizin eğitim ve sertifika almasıyla bu adımı atmış olduk. Aslında en önemli kısmı eğitimdir. Saygıdeğer arkadaşlarımız bu konuda gerçekten büyük özveride bulunarak bu konuda eğitimlerini tamamladılar ve hastamızın naklini gerçekleştirmiş olduk. Bu bizim için çok gurur verici. Tabii ki bu hastaların bundan sonraki süreçlerinde de çok iyi takip edilmeleri gerekiyor. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapmış bulunuyoruz. Gururla söyleyebilirim ki bugün hastamız sağlıkla taburcu oluyor ve böylelikle Kayseri'mize yeni bir hizmet daha sunmuş bulunuyoruz” dedi.

Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Serdal Korkmaz ise, "Kayseri Şehir Hastanesi Hematoloji Kliniğinin ve Kemik İliği Nakli Ünitesinin sorumlusuyum. Ünitemiz özellikle başhekimimizin desteğiyle tam donanımlı olarak yani Sağlık Bakanlığı'nın tüm standartlarına uyumlu olarak hizmete açılmıştır. Bu bir ekip işi bu sadece benim değil hepimizin başarısı. Burada çalışan tüm ekip arkadaşlarım hemşire arkadaşlarım hep birlikte çalışmaya başlamış olduk. İlk hastamızı alarak kemik iliği naklini gerçekleştirmiş olduk. Hastamızı bugün şifa ile taburcu ediyoruz ve ardından diğer nakil sırası bekleyen hastalarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Hatta şu anda iki tane daha hastamız nakil için tedavi altına alınmış durumda. Bundan sonra inşallah sırada bekleyen hastalarımızla bu hizmetin devamı gelecektir” dedi.

Hastanın eşi Zişan Sanıksaran da, “Bir yıldır pandemiden dolayı hastanelere gelip gidemedik. Nevşehir'den geliyoruz. Orada tedavi gördüğümüz hastaneden nakil için bizi buraya yönlendirdiler. Çok şükür sandığımız kadar zor olmadı eşim sağlığına kavuştu. Burada verdikleri hizmetlerden dolayı hastane başhekimine, doktorumuza ve bütün çalışanlara teşekkür ederim. Çok güzel bir hastaneymiş burası. Allah emeği geçenlerden razı olsun” dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi'de bulunan “Kemik İliği Nakli Ünitesi” 5 yataklı, pozitif basınçlı, merkezi hepafiltreli, tam donanımlı olarak Ekim 2020'de Sağlık Bakanlığımız tarafından onay alarak hizmete girdi. Kemik iliği nakli ile ilgili tüm ihtiyaçları karşılama olanağı bulunan ünitede, tam donanımlı terapötik aferez merkezi de bulunuyor. Aferez ünitesi son teknoloji aferez cihazları ile donatıldı, sertifikalı ve deneyimli 4 kişilik ekibiyle kemik iliği nakil ünitesi ve hastane diğer ünitelerine ayrıca hizmet veriyor.