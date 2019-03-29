Kayseri Şehir Hastanesi'nde İlk Kez Rahim Ağzı Kanseri Ameliyatı Yapıldı

Ablasının ısrarı ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) yaptırdığı muayene ve tahlilinde Rahim Ağzı Kanseri olduğunu öğrenen 49 yaşındaki Handan Dördüncü Kayseri Şehir Hastanesinde ilk kez yapılan Rahim Ağzı Kanseri (Serviks) ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Operasyonla ilgili açıklama yapan Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Hüseyin Aksoy, rahim ağzı kanseri ameliyatının Kayseri Şehir Hastanesinde ilk defa gerçekleştirildiğini belirterek; “Tuğba hanımla beraber 6 aydır kadın doğum kanser ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Tüm ameliyatlara birlikte giriyoruz. Özellikle rahim kanseri, yumurtalık kanseri ve rahim ağzı kanseri ameliyatları yapıyoruz. Rahim ağzı yani Serviks kanseri bizim ameliyatlarımız içerisinde oldukça zor ve özellikli bir ameliyat. Ameliyat sırasında üroloji kliniğinden destek alarak multidisipliner şekilde ameliyatı gerçekleştirdik. Bunun dışında diğer kanser adına yapılabilecek tüm ameliyatları burada yapabiliyoruz. Hastalarımız da çok memnun. Şikayeti olan hastalarımızı da bekliyoruz.

Bu hasta hakkında da şunları söylemek gerekirse, Serviks kanserinin tedavisinde en önemli adım KETEM tarafından gerçekleştirilmektedir. KETEM 10 yıl öncesine göre bu hastalıkların tespiti noktasında çok başarılı, çok kapsamlı taramalar yapıyorlar. Hastanemize yönlendirilen rahim ağzı kanser hastaları genelde ameliyat olamayacak evrede geliyorlar. Ama bu hastamız KETEM tarafından takip edilerek bize refere edilmiş ve ameliyat olma şansına erişmiş bir hasta. Rahim ağzı kanseri çok sinsi bir hastalıktır. Çok fazla bulgu vermiyor. O yüzden tarama gerçekten çok önemli. Mutlaka herkesi tarama zamanı KETEM' lere davet ediyorum. Tüm taramalar ücretsiz olarak yapılıyor. Lütfen ihmal etmesinler” dedi.

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Tuba Zengin Aksel; “Hastamız 49 yaşında. KETEM'de bazı anormallikler tespit edilmesi üzerine bize yönlendirilmiş. Bizde burada yaptığımız tetkik ve incelemelerde kendisine rahim ağzı kanseri tanısı koyduk. Teşhisin ardından yaptığımız taramalar sonrası ameliyatı gerçekleştirdik. Yaklaşık 3 saat süren başarılı bir operasyon sonrasında hastamızı taburcu ettik” dedi.

Doç. Dr. Hüseyin Aksoy ve Uzm. Dr. Tuba Zengin Aksel tarafından gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuşan 49 yaşındaki Handan Dördüncü ise ablasının ısrarı üzere yaptırdığı tahlil sonrası kanser olduğunu öğrendiğini belirterek “Serviks Kanseri olduğumu öğrendikten sonra beni Kayseri Şehir Hastanesi Doktoru Tuğba Zengin Aksel'e yönlendirdiler. Tuğba Hanım benimle çok ilgilendi. Tüm tahlillerimi de Kayseri Şehir Hastanesinde yaptırarak tedavimi burada oldum. Hastane doktorlarından ve verilen hizmetlerden çok memnun kaldım” dedi.