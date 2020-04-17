Kayseri Şehir Hastanesinde immün plazma yönteminde ilk örnek alındı

Kayseri Şehir Hastanesinde korona virüs tedavisinde kullanılan "immün plazma" yöntemi için ilk örnek alındı.

Korona virüs salgını ile mücadelede kullanılan immün plazma yönteminde tedavisi tamamlanan ve 14 gün boyunca herhangi bir semptom göstermeyen kişilerden alınan plazma kanı, hastalıkla savaşan kişilere umut oluyor. Tüm ülkelerde salgına yakalanmış pozitif hastalara bağışıklık kazandırmak için kullanılan bu yönteme Kayseri Şehir Hastanesi de ilk donörü ile başladı.

İmmün plazma yöntemi hakkında bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Hematoloji Bölümü Sorumlusu Doç. Dr. Serdal Korkmaz, "Korona virüs bildiğiniz üzere viral bir enfeksiyon. Hastalarımız bize daha çok ateş, öksürük, nefes darlığı, boğazda gıcıklanma hissi, eklem ağrıları ve nadirde olsa ishal şikayeti ile başvurabiliyorlar. Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi ile işbirliği içerisindeyiz. Sürecin başladığı günden itibaren ülke ve il genelinde çok iyi yönetildiği kanaatindeyim. Bu virüse karşı tam anlamıyla antiviral ilaç veya aşı henüz bulunamadı. İlaç ve aşı geliştirme sürecinde en iyi destek tedavisi olan immün plazma yöntemi hastanemizde de yapılmaya başlandı. Hastalığı atlatmış kişilerin kanında bulunan plazmalarda virüsle savaşan antikor dediğimiz maddeleri var. İmmün plazma yöntemi ile bu plazmaları hastaya vererek virüsün vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyoruz. Şu anki durumumuzda hastalığı atlatmış gönüllü vericiler çok önemli. Hastanemizde bu gönüllü bağışçılardan aferez yöntemi ile ünitemizde plazma toplamaya başladık. Gönüllü bağışçımız giderek artıyor ama hastalığı atlatmış vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. İşlem 45 dakika ile 1 saat arasında sürüyor ve vericiye yan etkisi yok denecek kadar az” şeklinde konuştu.

İngiltere'de yaşayan ve Kayseri Şehir Hastanesinde korona virüs tanısı konularak tedavi edilen gurbetçi Özkan Kayaardı, böyle hayırlı bir işe vesile olduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, korona virüsü yenerek iyileşen tüm sağlıklı vatandaşları immün plazma tedavisi için kan vermeye davet etti. Kayaardı'nın eşi ve aynı zamanda Kayseri Şehir Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Elif Kayaardı ise mesleği ve eşi ile gurur duyduğunu dile getirdi.