Kayseri Şehir Hastanesi'nde kalan çocuklara 23 Nisan kutlaması

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi Gönüllüleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Kayseri Şehir Hastanesinde bir program düzenledi.
Genç Gönüllüler, İyilik Ağacı Projesi kapsamında Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen programda çocuklarla çeşitli oyunlar oynadılar.
Program sonunda çocuklara şanlı Türk Bayrağı ve balonlar dağıtan Genç Gönüllüler, çocukların mutluluğuna ortak oldular.