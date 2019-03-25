Kayseri Sivaslılar Derneği tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'nde kütüphane açıldı.

Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Kayseri Şehir Hastanesi'nde oluşturulan kütüphanenin açılışı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ile davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kütüphane hakkında bilgiler veren Kayseri Sivaslılar Derneği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Sorumlularından Çelebi Kalkan; “55. Kütüphaneler Haftası münasebetiyle Kayseri Şehir Hastanemizde, Türkiye'nin ilk çocuk kütüphanesi yapma fikri geldi. İnsanların çocuklarıyla birlikte en kaliteli vakit geçirdiği yerin havalimanı ve çocuk hastaneleri olduğunu öğrenince bu fikri yönetim kurulumuza sundum. Yönetim kurulumuz da hemen gündeme aldı ve sponsorlar bulunduktan sonra kütüphanemiz oluştu. Türkiye'nin dört bir yanındaki kitapseverlere ulaştık, binlerce kitabımız geldi. Hastanemiz günde binlerce kişiye ev sahipliği yapmakta. 55. Kütüphaneler Haftası'nın teması da Sürdürülebilir Kalkınmadaki Kütüphanelerin Önemi idi. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden en önemlisi kaliteli eğitimdir. Kaliteli eğitimin de sadece okullarda, evlerde değil aynı zamanda hastanelerde de devam etmesi gerekiyor. Çünkü bazı çocukların uzun süre hastanelerde tedavi gördüğünü biliyoruz. Bu vesile ile inşallah çocuklarımız okur ve kitap sevgisi ülkemizde hızla büyür" şeklinde konuştu. Kayseri Sivaslılar Derneği Genel Sekreteri Erkan Öztürk de çocuklar ve ailelerine kitap sevgisini aşılamak için böyle bir faaliyette bulunduklarını kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç'ın 'hayırlı olsun' dilekleriyle açılışı yapılan kütüphanede daha sonra katılımcılar bir süre kitap okudu.