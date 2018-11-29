Kayseri Şehir Hastanesi'nden ERCP Hizmeti

Şehir Hastanesi Gastroentoroloji Kliniği sorumluları Doç. Dr. Serkan Doğan ve Doç. Dr. Nuh Mehmet Büyükberber tarafından Endoskopi ünitesinde yapılan ERCP yöntemi ile tomografi, ultrason ve MRCP gibi görüntüleme sistemlerinde safra kanalında taş tespit edilen hastalar zorlu iyileşme sürecinden kurtuluyor.

Gastroentoroloji Kliniği sorumlusu Doç. Dr. Serkan Doğan yaptığı açıklamada “Öncesinde tedavi için açık ameliyat olan hastalarımız ameliyat sonrası 2 haftayı bulan zorlu bir iyileşme sürecinden geçmekteydi. Uyguladığımız bu yöntemle hastalarımızın tedavisi 30 ila 60 dakika içinde ameliyatsız yapılmakta ve hasta kliniğine göre aynı gün normal hayatına dönmektedir” dedi.

Şehir Hastanesinde, ERCP ile safra kanalı ucundan çıkarılamayacak kadar büyük olan taşlar içinde özel bir teknik uyguladıklarını belirten Doğan; metal tellerden oluşan kafes içine safra kanalındaki taş yerleştirildikten sonra kafes küçülterek taşın kırılmasının sağlandığını ve “Basket İle Taş Kırma ve Çıkarma“ diye de tabir edilen bu yöntemin Kayseri Şehir Hastanesinde %95 başarı oranı ile yapıldığını sözlerine ekledi.