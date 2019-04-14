Kayseri Şehir Hastanesi'ne 1 günde 21 bin hasta girişi oldu

Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Şehir Hastanesi'ne 18 Mart 2019 tarihinde 21 bin hasta girişinin olduğunu açıklayarak, "Bu Türkiye'de bir hastanenin kabulünde görülmemiş bir rakam" dedi.

Mart 2019'da bir araştırma yaptıklarını ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde yatan hastaların yüzde 42'sinin Kayseri oturumlu olmadığının belirlendiğini söyleyen Doç. Dr. Benli, "Kayseri Şehir Hastanemizde 18 Mart 2019 tarihinde 21 bin civarında hasta girişi oldu. Bu Türkiye'de bir hastanenin kabulünde görülmemiş bir rakam" diyerek, Kayseri Şehir Hastanesi'ne çevre illerden gelen hasta sayısının arttığını açıkladı. "Şehir Hastanesi Kayseri ve bölgenin hastanesi olmayı başarmıştır" diyen Doç. Dr. Benli, "Sağlık Bakanlığında Aksaraylı bir Daire Başkanımız, ‘Müdürüm, Aksaray Kayseri Şehir Hastanesi'ne gidiyor. Bunu biliyor musunuz?' dedi. Ben tabi gurur duydum" diye konuştu.

“Kayseri Şehir Hastanesi'nin yeri Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Niğde ve Aksaray illerinin giriş noktası”

Kayseri Şehir Hastanesi'nin yeriyle ilgili tartışmalara değinen Benli, "Kayseri Şehir Hastanesi'nin yeri ile ilgili tartışmalar yapılıyor ama bana kalırsa bulunduğu yer Kayseri'nin çevresindeki Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Niğde ve Aksaray illerinin giriş noktası. Kayseri Şehir Hastanemizde nakil ünitesi başta olmak üzere özellikli hizmetlerin biraz daha detaylandırılması üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu da Kayseri Şehir Hastanesi'nin gerçek anlamda 3. basamak hastane olduğunu ortaya çıkaracaktır" diye konuştu.

Şehir merkezi kadar ilçeler ve mahalleler içinde sağlık yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Benli, tüm belediye başkanlarına sağlık yatırımlarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti. Benli, “En büyük ilçemiz olan Develi'ye yapımı devam eden 150 yataklı hastanemizin inşaatı yüzde 85 oranında tamamlandı. Akabinde Yahyalı ve Bünyan ilçelerinde 75 yataklı hastanelerimizin temelleri atıldı. Şu anda birinci katları çıkıyor. Tüm ilçelerimizde yerel yönetimlerle birlikte koordinasyon sağlayarak sağlık hizmetlerini en verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Pınarbaşı ve Yahyalı'da palyatif bakım merkezi açtık. Onun haricinde Felahiye'de sağlık evi inşaatı bitti önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek. İncesu'da bir ASM açılışı gerçekleştirildi. Önümüzdeki dönemde Sarız'a bir hastane yapılması konusunda çalışmamız var” dedi.

"Sağlık evlerinde verimsizlikten verimliliğe geçmek amacıyla mobil sağlık hizmetlerine geçtik"

Ayrıca sağlık evlerinde verimsizlikten verimliliğe geçmek amacıyla mobil sağlık hizmetlerine geçildiğini kaydeden, Benli, şunları kaydetti:

"Bu şekilde insanlarımızın hem evde sağlık hizmeti almasını hem de ebelerimizi mobil sağlık hizmetlerinde değerlendirerek sadece bir köye değil birkaç köye hizmet vermesini sağladık.

Merkezdeki yatırımlarımız da yerel yönetimler işbirliğinde hızla devam ediyor. Belediyelerinde desteği ile ilçemize Aile Sağlığı Merkezleri kazandırıyoruz. Tüm belediye başkanlarımıza sağlık yatırımları için göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Talas'ta Servet Ziya Ustaoğlu ASM ve Fatma Kirazgiller ASM hizmete geçti. Melikgazi bölgesinde sağ olsun Memduh Büyükkılıç başkanım Aydınlıkevler ASM'nin yenilenmesinde büyük katkı sağladı. Yine önümüzdeki günlerde Mimarsinan'da TOKİ ASM ve Dere Mahallesinde Fatma Seyyar ASM hizmete geçti. Kocasinan bölgesinde Turgutreis ASM tamamen belediyemiz tarafından yaptırıldı. Merkezde bunların yanında aynı zamanda belediyelerimiz ile birlikte 112 istasyonlarımızın yeri için de konuşuyoruz. Biz ayda bir olmasa da iki ayda bir başkanlarımız ile yatırımlarımızı masaya yatırıyoruz. Ortak görüş ve istişare ederek yol almaya çalışıyoruz. Geçen hafta 9 ambulansımız hizmete alındı. 1 milyon kilometreye dayanmış ambulanslarımız vardı. Bunların yenilenmesi lazımdı yeniledik. Kayseri'de ilk 10 dakikada vakaya 5.7 dakikada ulaşıyoruz. Yeni ambulanslarla bu süre daha da azalacak. Kırsalda ise 19 dakika, olan bu sürenin 17 dakikanın altına ineceğini umuyoruz.”