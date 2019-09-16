Kayseri Şehir Hastanesi'nin ilk dördüz bebekleri dünyaya geldi

E. isimli hasta dördüz bebeklerini dünyaya getirdi.

Kayseri'de yaşayan 2 çocuk annesi ev hanımı İ.E. üçüncü hamileliğinde Kontrol için Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine gelen İ.E. erken doğum için hastaneye yatırıldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Aksoy tarafından 28 inci haftada doğum yaptırılan İ.E. 3'ü erkek biri kız olmak üzere dördüz bebek dünyaya getirdi. Sezeryanla dünyaya gelen bebekler erken doğum nedeniyle yenidoğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Bebeklerin doğumunu gerçekleştiren Doç. Dr. Hüseyin Aksoy, "3 erkek 1 kız çocuğu dünyaya geldi. yenidoğan bebeklerimizi yenidoğan kliniğine teslim ettik. Hepsi de sağlıklılar " dedi.

Bebeklerin sağlık durumu hakkında bilgi veren Yenidoğan Yoğunbakım Sorumlu Hekimi Doç Dr. Osman Başbuğ ise, "Bebeklerimiz doğduğu zaman 3'üne müdahale etmemiz gerekiyordu. Bu bebeklerimize gerekli tedaviyi yaptık. 4 bebeğimizin sağlık durumu beklediğimiz şekilde seyrediyor. Herhangi bir sorun yok. Şuan için sağlıkları iyi diyebiliriz" diye konuştu.