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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de liderler değişti

Kayseri Şeker 1.

Amatör Küme B ve C Grubu'nda liderlik el değiştirdi. A Grubu lideri İsmail Okumuş koltuğunu korurken, B Grubu'nda Talas Anayurtspor, C Grubu'nda ise 1966 Turanspor liderliğe yükseldi.


Amatör Küme A Grubu'nda İsmail Okumuşspor haftayı 6-1'lik Kafkasspor galibiyeti ile geride bırakarak puanını 24 yaptı ve zirvedeki yerini korudu. B Grubu'nda ise Talas Anayurtspor lider Belsinspor'u mağlup ederek zirveyi devraldı. C Grubu'nda da 1966 Turanspor haftayı lider olarak geride bırakan takım oldu.


Ligde 8. hafta geride kalırken sonuçlar ise şu şekilde oldu:


A Grubu


Kayseri Güneşspor-Kocasinan Gençlikspor:5-1


Tomarza Belediyespor-Sanayi Esnafspor:7-1


Kılıçaslan Yıldızspor-İncesu Gençlikspor:3-2


İsmail Okumuşspor-Kafkasspor:6-1


Yerköyspor-Cuma Uluçayspor:5-3


B Grubu


Yavuzspor-Develi 1954:5-2


Talas Anayurtspor-Belsinspor:5-1


Yahyalı Gençlerbirliği-Kıranardıspor:6-1


Yeni Erciyesspor-Sindelhöyükspor:2-1


Kayseri İdman Yurdu-Anadolu Yıldızları (Ertelendi)


C Grubu


Argıncık Esnafspor-Erciyesgücüspor:4-1


Sosun Birlikspor-Talas Denizspor:1-1


Kayseri Demirspor-Erkiletspor:1-1


Palasspor-Bünyan Belediyespor:3-2


Turanspor 1966-Akkışlaspor:3-0 (Hükmen)

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