Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de liderler değişti

Amatör Küme B ve C Grubu'nda liderlik el değiştirdi. A Grubu lideri İsmail Okumuş koltuğunu korurken, B Grubu'nda Talas Anayurtspor, C Grubu'nda ise 1966 Turanspor liderliğe yükseldi.

Amatör Küme A Grubu'nda İsmail Okumuşspor haftayı 6-1'lik Kafkasspor galibiyeti ile geride bırakarak puanını 24 yaptı ve zirvedeki yerini korudu. B Grubu'nda ise Talas Anayurtspor lider Belsinspor'u mağlup ederek zirveyi devraldı. C Grubu'nda da 1966 Turanspor haftayı lider olarak geride bırakan takım oldu.

Ligde 8. hafta geride kalırken sonuçlar ise şu şekilde oldu:

A Grubu

Kayseri Güneşspor-Kocasinan Gençlikspor:5-1

Tomarza Belediyespor-Sanayi Esnafspor:7-1

Kılıçaslan Yıldızspor-İncesu Gençlikspor:3-2

İsmail Okumuşspor-Kafkasspor:6-1

Yerköyspor-Cuma Uluçayspor:5-3

B Grubu

Yavuzspor-Develi 1954:5-2

Talas Anayurtspor-Belsinspor:5-1

Yahyalı Gençlerbirliği-Kıranardıspor:6-1

Yeni Erciyesspor-Sindelhöyükspor:2-1

Kayseri İdman Yurdu-Anadolu Yıldızları (Ertelendi)

C Grubu

Argıncık Esnafspor-Erciyesgücüspor:4-1

Sosun Birlikspor-Talas Denizspor:1-1

Kayseri Demirspor-Erkiletspor:1-1

Palasspor-Bünyan Belediyespor:3-2

Turanspor 1966-Akkışlaspor:3-0 (Hükmen)