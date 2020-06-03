Kayseri Şeker 15 bin çiftçiyi tarım kart ile buluşturuyor

VakıfBank ve Kayseri Şeker işbirliğiyle Kayseri Şeker, Turhal ile Boğazlıyan Şeker Fabrikalarına bağlı pancar üretimi yapan 15 bin çiftçiye, fabrika garantörlüğünde verilen Tarımkart'lar, çiftçilere verilmeye başlandı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'a kartı, Vakıfbank Bölge Müdürü Cihad Akyol tarafından takdim edildi.

Başkan Akay'ı makamında ziyaret ederek, Tarımkart uygulamaları, sürdürülebilir tarım, çiftçi girdilerinin arttırılması ve çiftçilerin gider kalemlerinde, banka olarak verilen destekler hakkında bilgiler veren, Vakıfbank Bölge Müdürü Cihad Akyol, çiftçilerin Tarımkart'ı nakit çekim, akaryakıt, gübre, yem, zirai ilaçlar, Tarım Kredi Kooperatifleri, Sulama Birlikleri gibi anlaşmalı üye işyerleri ile 6 aya kadar faizsiz şekilde kullanabileceklerini söyledi. Başkan Akay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vakıfbank ile Kayseri Şeker işbirliğiyle tarım alanındaki çalışmalarını derinleştirerek daha yaygın hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, Tarımkart'ın kısa süre içerisinde çiftçiler adına çok önemli yardımcı ve girdi kalemi olacağına inandıklarını ifade etti.

Akay, özellikle korona virüsle mücadele süresince tarımın stratejik sektör olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirterek, “Tarım Bankacılığı uygulamaları, tarım uzmanları ve 50'ye yakın tarıma özel ürün ve hizmet ile çiftçilerin finansman sorunlarını çözmeye odaklanan VakıfBank ile Kayseri Şeker'in 15 bin çiftçiyi kapsayan bir işbirliği anlaşması ile Tarım kart uygulamasını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kampanya dönemlerimiz boyunca çiftçilerimize desteğimizi sürdürüyoruz, tarımın birçok alanında da çiftçimize çeşitli hizmetler sunuyoruz. Tarımkart ile dijital dünyanın bir gereksinimini çiftçilerimize kazandırarak, önemli bir zaman kaybının da önüne geçmiş oluyoruz, Tarımkart'ın çiftçimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından Vakıfbank Bölge Müdürü Cihad Akyol, Başkan Akay'a Tarımkart'ını takdim ederek, kartın çiftçilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.