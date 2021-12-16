Kayseri Şeker 16 polar pancar bedeli avans fiyatına yüzde 71.42 zam yaptı

2022-2023 üretim yılı için, pancar avans fiyatını 16 polar pancar bedeline yüzde 71.42 oranında zam yaparak, 720 lira olarak belirledi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Avans fiyatın belirlenmesi, çiftçinin önünü görmesi, planlamasını yapması ve pancardan para kazanacağını şimdiden bilmesi açısından büyük önem arz ediyor" dedi.

Pancar üreticilerinin verimini ve gelirini artırmayı her zaman kurumsal hedefleri arasına koyan Kayseri Şeker, son günlerde artan girdi maliyetleri sonrasında pancar ekip ekmemekte tereddüt yaşayan üreticilere adeta ilaç oldu. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay liderliğinde Türkiye'de rol model haline gelen Kayseri Şeker, 2022-2023 üretim yılı için açıklanan pancar bedeli avans fiyatında da rekor kırdı. Şeker sektöründe öncü ve ilk uygulamalarıyla öne çıkan Kayseri Şeker, rekor avans fiyat açıklamasıyla son günlerde gübre, ilaç, mazot, elektrik başta olmak üzere girdi maliyetlerine gelen zamlar sonrasında üretim yapıp yapmama noktasında karar aşamasında bulunan üreticilere adeta 'can suyu' oldu. Şeker tarihinde ilk kez Kayseri Şeker tarafından avans niteliğinde açıklanan pancar bedelinin 720 TL'ye çıkması; pancar üreticilerinin önünü görmesi, planlama yapmasının yanında pancardan para kazanabileceğini şimdiden bilmesi açısından büyük önem taşıyor. İç Anadolu Bölgesi'nde sürdürülebilir tarım ve yüksek verimliliğin öncelikli hedefleri arasında olduğuna vurgu yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Gün birlik, beraberlik günüdür. Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Pancar çiftçimizin hangi şartta üretim yaptığını çok iyi biliyoruz. Çiftçilerimizin üretimlerini artırması ve daha fazla kazanması için planlama yapıyoruz” dedi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Son günlerde ülkemizde yaşanan ani fiyat artışları, tüm sektörü olduğu gibi bizleri ve pancar üreticilerimizi de etkilemektedir. Fabrikaları güçlendirmenin yanında asıl sahipleri olan üreticilerimizi de düşünmek durumundayız.

Gübre, mazot, ilaç, elektrik başta olmak üzere girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi çiftçilerimizin önünü görmesini zorlaştırıyor. Çiftçi kazanmalı ki, fabrikalar daha fazla üretim yapsın, yeni istihdam alanları oluştursun ve ülkeye daha fazla katkı sağlasın. Bu bilinçle bizler de, 2022-2023 üretim yılı için avans fiyatını şimdiden açıklayarak A kotası pancar avans bedeline yüzde 72,42 oranında zam yaptık. 16 polar için 420 TL/Ton olan pancar bedeli avans fiyatını 720 TL/Ton'a çıkardık. Üreticilerimiz ümitlerini kaybetmesinler, morallerini bozmasınlar. Kayseri Şeker olarak bu manada gücümüzün en son noktasına kadar çiftçimizin ayakta kalması ve üretimlerini artırması için çaba göstereceğiz."