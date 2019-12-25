Kayseri Şeker 19. Çiftçi Meclisi Toplantısı Yapıldı

Çiftçi Meclisi toplantısı, Kayseri, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Nevşehir İllerindeki 21 Bölgeden 14bin 670 pancar çiftçisini temsilen ve ilk defa Tokat ilçeleri ile Turhal Şeker Fabrikasına bağlı Bölge çiftçilerin de katılımıyla 24 Aralık 2019 Salı günü Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda yapıldı.

Çiftçi Meclisi toplantısına; Kayseri Merkez ve İlçe Ziraat Oda Başkanları, Taşıyıcılar Kooperatif Başkanları, Muhtarlar ve 400 çiftçi temsilcisi katıldı. Toplantıda; Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim ve denetim Kurulu üyeleri ile Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları, Birim Müdürleri, Bölge müdürleri, Kooperatifi Müdürleri de hazır bulundular.

Çiftçi Meclisinde öncelikle çiftçi temsilcileri söz alarak bölgelerinde karşılaştıkları sorunların yanısıra Pancar tarımının nasıl geliştirileceği, çiftçiliğin bir meslek olarak geliştirilmesi konularında da dilek ve temennilerini söylediler.

Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer'in konuşmaları ardından; Ziraat, İşletme, Muhasebe, Kooperatif, Yatırım ve Planlama, Pazarlama ve Ar-Ge çalışmaları hakkında yapılan sunumlarla Çiftçi temsilcileri bilgilendirildi çiftçilerden gelen sorular cevaplandırıldı.

Yaklaşık Yedi saat süren ve adeta bir çalıştay gibi düzenlenen Kayseri Şeker Çiftçi meclisinde; Şarkışla çiftçisi Filiz Gür, Çandır çiftçisi Kenan Şahingöz, Boğazlıyan çiftçisi Yakup Mert, Niksar çiftçisi Celal Zelyut, Gemerek çiftçisi Duran Soytürk, Zile çiftçisi Hasan Kaplan, Turhal taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Cafer Soylu, Niksar çiftçisi Civan Şencel, Artova çiftçilerinden Sadık Turgut, Yıldızeli çiftçilerinden Muhammet Ali Cennet, Tokat çiftçisi İsmail Aytekin söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdiler.

Çiftçi Meclisinde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Çiftçiliğin önemine dikkat çekti ve aslında tarımın ülkemiz ve dünyanın geleceği açısından çok önemli hale gelmesi kaçınılmazdır. 30 yıl sonra dünya nüfusu 10 Milyar olunca bu günkü gıda üretiminin iki katı gıdaya ihtiyaç duyulacaktır. Bizler önemsemesek de tarım kendisini önemsetir. Bizler çiftçilerimizden aldığımız güç ve enerji ile pancar çiftçisinin sorunlarına sahip çıkmaya çalışıyoruz dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; Bizler hep birlikte çok kolay olmayan bir iş yaptığımızın bilincindeyiz. Meslekler içerisinde en meşakkatli olan çiftçiliği hep birlikte başarı ile yerine getirmeye, zorluklar ve sıkıntılar içerisinde 82 Milyonluk ülkemizin gıda ihtiyacını karşılamaya katkı sağlamaya, hep birlikte bir başarı ortaya koymaya çalışıyoruz.

Bu iş gayret çalışma, fedakârlık, özveri, mücadele isteyen bir iştir. Hepsinden önemlisi de hep birlikte bir mevziinin içerisinde bir mevzuyu idrak etme işidir. Bir düşünürün dediği gibi “Mevzi terk etmek demek mevzu terk edilmiş demektir.” Bu mevziyi terk edecek olursak bir mevzumuz kalmaz. İnsanın nasıl ki bir hedefi, ideali varsa bizler de köylerimizde tek başımıza da kalsak hem mevzumuzu hem de mevzimizi terk etmememiz gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde özellikle gençler çözümü tarımda bulmaya çalışacaklardır. Yeterki biz onlara imkan sunalım. Bizler de Bu kapsamda proje geliştirmenin gayreti içerisindeyiz. Özellikle Sürdürülebilir tarım, damla sulama, sözleşmeli tarım ve sözleşmeli hayvancılığın önemi her geçen gün artmaktadır dedi.

Başkan Akay Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarının 2019-2020 kampanya dönemi faaliyetlerini ve kampanya süresince üç fabrikada 3 Milyon 673 bin ton Pancar işlenerek 443 bin ton şeker elde edildiğini, Kayseri şeker sosyal sorumluluk projesi kapsamında çiftçi çocukları arasından Yüksek tahsilini yapan 1600 öğrenciye burs verdiklerini belirtti.

Önceliği çiftçinin kazanmasını sağlamak olan ve aynı zamanda Milli bir görev olarak gençlere ve kadın çiftçilere de çiftçiliği sevdirmeye çalışan Kayseri Şeker modelinin iyi anlatılması gerektiğine dikkat çekerek, Elimizdeki nimetin kıymetini bilmek ve onu korumaya çalışmak hepimizin görevidir dedi.