Kayseri Şeker Aladağlar Milli Parkı'ndaki yangın için seferber oldu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar Milli Parkı'nda başlayan ve Milli Parkın ardından Kapuzbaşı Mahallesi'ne de sıçrayan yangın nedeniyle başlatılan yangın söndürme çalışmalarına, Kayseri Şeker İtfaiye Teşkilatı da katıldı.

Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya, Mersin, Muğla, Osmaniye olmak üzere 7 ilde ve ayrı noktalarda çıkan orman yangınlarında, tüm Türkiye gencinden yaşlısına yangın için seferber olurken, Kayseri Şeker de Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürme çalışmalarına kendi bünyesindeki İtfaiye Teşkilatı ile katılarak, adeta canla başla mücadele etti.

Saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgârların da etkisiyle yayılan alevlere teslim olan Aladağlar Milli Parkı, itfaiye teşkilatlarının, ormancıların ve gönüllülerin yardımıyla kontrol altına alındı. Özellikle Milli Parkın yüksek kesimlerinde aniden baş gösteren bir başka yangına da son dakika müdahale eden ve yangının başka noktalarına sıçramasına engel olan Kayseri Şeker İtfaiye Teşkilatı, söndürme çalışmalarına katılan diğer itfaiye erlerine arazözler ile su takviyesi yaparak, yangının kontrol altına alınmasında önemli bir vazifeyi yerine getirmiş oldu.