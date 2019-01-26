Kayseri Şeker çiftçi eğitimlerine Çamlıbel'den rekor katılım

Çamlıbel çiftçi eğitim seminerine Tokat Çamlıbel Belediye Başkanı Adem Akgül, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Tokat ve Turhal Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanları, köy muhtarları ve 800 pancar ekicisi katıldı.

Bölge Müdürü Ceyhun Tuğrul'un pancar tarımını geliştirme konusundaki sunumu sonrası konuşan Çamlıbel Belediye Başkanı Adem Akgül, “Şeker Fabrikasının özelleştirme süreci gündeme geldiğinde yaşanan olumsuzluklar aen güzel cevabı, Çamlıbel bölgesinden 800 çiftçi Kayseri Şeker çiftçi eğitim seminerine katılarak vermiştir. Kayseri Şeker'in yöneticilerine binlerce kez teşekkür ediyorum.Bölgemizde çiftçi bilgilendirme toplantısı ilk defa yapılıyor. Bu nedenle çiftçilerimiz de büyük teveccüh gösterdi.Kayseri Şeker Turhal Şeker Fabrikasını aldıktan sonra gördük ki samimiyet içerisinde Bölgemizdeki pancar tarımının verimi ve kaliteli ürün elde etmenin yollarını aramaktadır. Kayseri Şeker ekibi gece gündüz demeden çiftçinin tarlasında pancarın yetişmesinde ve gelişmesinde büyük gayret içerisindeler. Özelleştirme sonucunda daha hayırlı olacağını söylemiştim. Şimdi Kayseri Şeker de bunu ispatlamış oldu. Başta Başkan Hüseyin Akay veemeği geçen katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, “Bu toplantıların amacı çiftçileri bilgilendirmektir. Bu eğitim çalışmalarını bahar aylarına girmeden, ekim faaliyeti başlamadan önce bütün bölgelerimizde 8 yıldan beri yapmaktayız. Bu eğitimlerden çiftçimizin faydalandığını gördüğümüz gibibizler de faydasını görmekteyiz. Bu sayede çiftçilerimiz üretim, başarı ve verimlilik konusunda önemli gelişmeler kaydettiler. Sizlerin de yakın ilginiz ve meseleye sahiplenmeniz sonucunda kısa bir süre içerisinde Kayseri ve Boğazlıyan Şeker fabrikaları ile sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilerin yakalamış olduğu gelişmeleri burada elde etmeyi ümit ediyoruz” diye konuştu.

Artova Bölgesindeki eğitim seminerinde ise Bölge Müdürü Sadık Ceylanın Pancar tarımında verim ve kaliteyi artırma yöntemleri ile ilgili sunumu sonrasında konuşan Artova Belediye Başkanı Lütfü Yalçın da konuşmasında pancar tarımının bölge ekonomisine katkısı yanı sıra sulama konularındaki karşılaşılan sorunların çözümü konusunda da Belediye, Kayseri Şeker ve çiftçilerin işbirliği içerisinde olması gerektiğine dikkat çekti.