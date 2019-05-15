Kayseri Şeker, Çiftçi Günü'nde Turhal Bölge Çiftçileri İle Bir Araya Geldi

Kayseri Şeker, 14 Mayıs Çiftçiler gününde Turhal Şeker Fabrikası ile sözleşmeli pancar ekimi yapan Tokat, Sivas ve Amasya'ya bağlı 185 köyden bin 500 çiftçiyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Turhal Şeker Fabrikası açık hava bahçesinde düzenlenen iftar programına; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Turhal, Niksar, Pazar Belediye Başkanları, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcıları, Turhal Şeker Fabrika Müdürü Hulusi Yüksel, Belediye Meclis üyeleri, Ziraat Oda Başkanları, Ticaret Oda Başkanları, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanları ve 9 bölgeden çiftçiler katıldılar.

İftar Programında Konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; 14 Mayıs Çiftçiler gününün önemine değinerek, "Bugün aynı zamanda dünya çiftçiler günü dünya çiftçiler gününüzü de bu vesile ile tebrik ediyorum. Dünya çiftçiler günü 1984 yılından itibaren kutlanmaya başlamış uluslararası tarım üreticileri federasyonunun kuruluş günü olması münasebetiyle böyle bir kutlama günü tespit edilmiş. Çiftçilerimizin yılda bir defada olsa çiftçiliği idrak etmek amacıyla kutlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çiftçilik insanlığın yaradılışından beri olan bir meslektir. Hepimizin de bildiği, yaşadığı gibi zor ve meşakkatli bir iştir. Çiftçiliğin mutlaka elinden tutulması destek verilmesi, çiftçiliğe yol gösterilmesi lazımdır" dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu iftar programlarını biz özellikle Kayseri Fabrikamızın bünyesinde 12 adet bölgemizdeki çiftçilerimizle bir araya gelmek suretiyle yapıyorduk. Bu sene Turhal Bölgesinde ilk defa başlattık. Bu uygulama 8-9 senelik bir gelenektir. Biz bundan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz .Büyük Kayseri şeker ailesinin birliği bütünlüğü, ülkemizin birlik bütünlüğü için önemli bir örnek teşkil ediyor onun içinde bu birlik bütünlük, bize gerçekten güç veriyor kıvanç veriyor buna katkı sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum.

Başkan Akay, Türkiye'deki çiftçiler ve tarım ile ilgili olarak da şunları söyledi; Ülkemize tarımsal üretim itibari ile baktığımız zaman dünyanın 7. si olduğumuz ifade ediliyor. Bu yönleri ile tabi kıvanç duyuyoruz. Bu kadar üretimi siz eli nasırlı çiftçiler meydana getiriyorsunuz. Bu ülkenin en azından doğru bir şekilde beslenmesi için elinizden gelen gayreti katkıyı sağlıyorsunuz. Ama son yıllarda çiftçilikte biraz geriye gitme oluyor görüyoruz hissediyoruz.

Çiftçi kayıt sistemine Kayıtlı çiftçi sayısı, 2003 yılında iki milyon 800 bin iken geçtiğimiz yıl itibari ile bu sayı iki milyon yüz bine inmiş yani yüzde 25 oranında azalmış. GSMH içerisinde tarımın payı 2010 yılında %9 iken 2018 yılında %5.8 e düşmüş. Toplam GSMH mız ise 2017

yılında 52.6 milyar dolar iken 2018 yılında 42.5 milyar dolara gerilemiş. TL bazında bu rakam 189 milyar TL iken 2018 yılında 213 milyar TL olmuş.

Dövizdeki artıştan dolayı böyle bir düşüş meydana gelmiş. Tarım alanlarımızda da daralma meydana gelmiş. 2002 yılında 26 buçuk milyona hektar alanda tarım yapılırken 2018 yılında bu 23.2 milyon hektara gerilemiş. Bu ve benzeri veriler çiftçinin nasıl bir durumda olduğunun göstergesi. Onun için bu işe el atılması bu işe sahip çıkılması lazım.

Bu rakamlarla böyle devam edecek olursa küçük çiftçi yok oluyor. Daha sonra Şehirlere göç olmaya başlıyor bu da ülkemizde sosyal bir sorun haline geliyor. Bunun için Türk çiftçisinin elinden tutulması lazım. Desteklerinin sağlıklı bir şekilde verilmesi lazım.

Biz geçen sene 8 haziranda buraya gelmiştik. Yaklaşık 11 aydır burada ciddi bir gayret ciddi bir mücadele gösteriyoruz. Turhal şeker fabrikasını en iyi en başarılı bir şekilde yürütmek yönetmek konusunda bütün gücümüzü ortaya koyuyoruz. Çok şükür ki bugüne kadar da başarılı bir şekilde geldik. Bizim ifademizle Turhal şeker fabrikası özelleştirmenin yüz akı oldu. Turhal şeker fabrikası 569 milyon bedelle alında ama o günden bu güne Turhal şeker fabrikası için yapılan ilave harcamalar da 77 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Buna ücretler filan dahil değil.

Önümüzdeki günlerde itibaren avans ödemelerimiz başlayacak. Tona 5 TL olmak üzere faizden kurtarma avansını yarından itibaren başlatıyoruz. Biz çiftçimizi değil namerde, merde bile muhtaç etmeyecek bir anlayış içerisindeyiz"