Kayseri Şeker Fabrikası'nın 65. kampanyası dualar eşliğinde başladı

Kayseri Şeker'in üç fabrikasından birisi olan Kayseri Şeker Fabrikasında 2019-2020 kampanya dönemi dualar eşliğinde başladı.

İç Anadolu'da Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas ve Nevşehir illerinde 15 bin çiftçi ile sözleşmeli pancar ekimi yaptıran ve bünyesinde bulunan Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında günde toplamda 35.000 ton şeker üreten 2019-2020 kampanya döneminde ülkemizin ihtiyacının %17 si olan 460 bin ton şekerin üretimine büyük bir coşku ile başlandı.

Kayseri Şeker, kampanya döneminde Üç şeker fabrikası ve iştirak şirketlerinde toplam 4.500 personel istihdam etmek suretiyle istihdama, bölge ekonomisine katkısı ile bölgenin en önemli sanayi kuruluşları arasında yerini koruyor.

Kayseri Şeker Fabrikasının 65. Kampanya açılış törenine Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcıları, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, Çiftçiler ve Kayseri Şeker Fabrikası çalışanları katıldılar.

Kampanya açılış töreninde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay;

Üç tane Şeker Fabrikamızla toplamda 14 bin 700 çiftçi ailemizle yapmış olduğumuz pancar üretimini değerlendireceğiz toplamda 3 milyon 240 bin ton pancar almayı ve işlemeyi hedefliyoruz ve bunun sonucunda 460 bin ton bir şeker üretimi gerçekleşecek inşallah yaklaşık tabi 650 bin ton civarında küspe ve işte 120 bin ton civarında da melas üretimi bekliyoruz bunlar aslında büyük rakamlar gerçekten bunları gerçekleştirmek bu süre içerisinde Boğazlıyan'ın 98 gün, Kayserinin 95 gün, Turhal'ında 94 gün çalışacağı süreçte 24 saat esasına göre yoğun bir tempoda işlerimizi yürütmek çok kolay değil bunun için herkese büyük görev düşüyor, sorumluluk düşüyor, gayret düşüyor ama biz şunu gördük ki burada bu 9.kampanyayı açarken 9 senedir şunu gördük ki bizim çalışanlarımız ve çiftçimiz her bir işimizi gereken ciddiyet içerisinde değerlendiriyor, işini sahipleniyor ve en başarılı şekilde yerine getirmek için gayret içerisinde oluyor onu görüyoruz. Her sene Kayseri Şeker Fabrikası bunları yaparken sürekli bir takım yenilikleri de beraberinde getiriyor ve uyguluyor.

Törende duygularını ifade eden Oymaağaç Köyü Çiftçisi Ahmet Şahinoğlu ( Fabrikaya Pancarı İlk Getiren Çiftçi): Sayın çok sevgili Cumhurbaşkanımız ağzına diline sağlık pancarımıza 300 lira verdiniz çok sağ olun. dedi.

Fabrikaya, 2019-2020 kampanyasının ilk pancarını getiren üç pancar ekicisinin ödüllendirilmesi sonrasında Dualar ve tekbirler eşliğinde kurban kesimiyle birlikte Fabrikaya pancar alımına başlandı.