"Kayseri Şeker, Kayserimiz için önemli bir değer"

Memduh Büyükkılıç, Tuzhisar'da “Pancar Söküm” programına katılarak, çiftçilerle bir araya geldi.

Bünyan Tuzhisar'da düzenlenen programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Ziraat Odaları Başkanları, ilgili yöneticiler ve çiftçiler katıldı.

Pandemi döneminde üretimin öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Çiftçiye, üreticiye önem vermemiz bizim olmazsa olmazımızdır. Çiftçi dostu anlayışıyla bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Pandemi döneminde bunu bir miktar daha iyi anladık. Kendi kendine yeten bir şehir, kendi kendine yeten bir ülke, kendi kendine yeten bir aile, üreten bir aile bunlar önemli. Geçmişte bakkaliye dükkanımız vardı. Şeker almak için fabrikaya parayı yatırırdık, 3 ay sonra toptan şekerimizi alırdık. Bu anlayış içerisinde Cenab-ı Allah bu fabrikayı kuranlardan razı olsun. Kayseri Şeker artık büyüdü gelişti. Boğazlıyan ve Turhal Fabrikalarını yanına aldı ve değişik sektörlerde boy göstererek ‘Kayseri Şeker' olarak alınıyor. Gururumuz, Kayserimiz için önemli değer. Bunu daha iyi geliştirmek daha da büyütmek hepimizin birlikte bu değere sahip çıkmasıyla olur. Üreticilerimiz 24 bin 700 dekar Bünyan bölgesinde pancar ekiyor. Bu üreticimiz ekmese Şeker Fabrikamız ne işleyecek. Öyleyse mevcudun kıymetini bileceğiz ve birbirimize sahip çıkacağız” dedi.

Şeker Fabrikası içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yola da değinen Başkan Büyükkılıç, “Şeker içindeki yolu da tamamladık. Şehir Hastanesi, Keykubat ve Şeker kazandı. Geçen yıl orada oturan kardeşlerimiz, şehrin içine girmeden hastaneye gitmek istiyordu. Elhamdülillah o sorunlarını da çözdük. Rabbim kaza bela vermesin” şeklinde konuştu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, Başkan Büyükkılıç'ın her zaman pancar çiftçisinin yanında olduğuna işaret ederek, verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın konuşmaların ardından Bünyan İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan bereketli bir kampanya dönemi için dua ettirdi. Okunan duaların sonrasında da şeker pancarı hasadı yapıldı.